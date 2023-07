Tour 2023: Bijna drie miljoen kijkers voor tweede Alpenrit op de NOS

Aan kijkers had de NOS zondag geen gebrek, tijdens de vijftiende etappe van de Tour de France. Een kleine drie miljoen (2.967.000) mensen keken minimaal een minuut aangesloten naar de door Wout Poels gewonnen Alpenrit. Gemiddeld waren 1.170.000 mensen ingeschakeld. Deze cijfers waren goed voor een marktaandeel van 52,6 procent. Dat blijkt uit informatie van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De vijftiende etappe leverde een strijd op twee fronten op. Vooraan vochten Wout Poels, Wout van Aert en Marc Soler om de dagzege, daarachter probeerden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard elkaar tijd aan te smeren. Bij de vroege vluchters trok Poels aan het langste eind, terwijl tussen de twee topfavorieten geen verschillen ontstonden.

Het totaal aantal kijkers lag in de etappe naar Saint-Gervais Mont-Blanc net wat lager dan in die naar de Puy de Dôme, precies een week eerder. Het gemiddelde aantal kijkers was echter wel hoger. Toen was het 1.055.000, nu dus 1.170.000. In de rit van zaterdag, over de Col de Joux Plane, lagen de kijkcijfers lager. Het kijkcijfertotaal was toen 2.683.000, het gemiddelde 964.000.

