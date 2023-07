Tour 2023: Lidl-Trek haalt Amerikaans kampioen Quinn Simmons uit koers

Quinn Simmons zal de Puy de Dôme vandaag niet beklimmen. De Amerikaans kampioen zal namelijk niet aan de start verschijnen van de negende etappe van de Tour de France. Simmons heeft nog te veel last van zijn valpartij in de vijfde etappe.

Simmons kwam in de vijfde etappe naar Laruns hard ten val, maar kon zijn weg wel vervolgen en wist ook de daaropvolgende etappes tot een goed einde te brengen. De 22-jarige Amerikaan bleef echter last houden van de naweeën van zijn crash. Zijn ploeg Lidl-Trek hakt dan ook een moeilijke knoop door.

“We moeten helaas mededelen dat Quinn Simmons vandaag niet meer zal starten in de Tour de France. Zijn toestand is, sinds zijn zware val in de vijfde etappe, niet verbeterd zoals we hadden gehoopt. Hij voelt zich nog steeds stijf en heeft last van vermoeidheidsklachten. We hebben besloten om hem uit koers te halen, om ons te concentreren op zijn herstel.”

Unfortunately, we have to report that @QuinnSimmons9 will not start @LeTour today. Since his heavy crash on Stage 5, Quinn’s condition has not improved as we had hoped. He still feels stiffness and fatigue so we have decided to stop him to focus on his recovery. pic.twitter.com/GdvE1hExn5

— Lidl-Trek (@LidlTrek) July 9, 2023