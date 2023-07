Tour 2023: Kans op neerslag tijdens tijdritduel tussen Vingegaard en Pogacar

In de zeer belangrijke individuele tijdrit van de Tour de France krijgen de renners vandaag niet alleen af te rekenen met een pittig (klim)parcours. Meerdere weerwebsites voorspellen in de latere middaguren namelijk ook regenbuien. Dit zou betekenen dat het duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in regenachtige omstandigheden zal worden afgewerkt.

De tijdrit van 22,6 kilometer gaat van start in Passy. Vlak na de start komen de renners de Côte des Soudans (1,3 km aan 8,8%) tegen, maar ook in het tweede deel van de tijdrit is het klimmen geblazen met de Côte de Domancy (2,5 km aan 9,4%). Na de Côte de Domancy klimmen de renners nog een goede 3,5 kilometer door aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. In totaal telt de tijdrit meer dan 600 hoogtemeters.

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 16 lastige tijdrit naar Combloux – Cruciale dag voor het geel?

De renners die pas relatief laat van het startpodium zullen rollen, moeten ook rekening houden met (eventuele) regenbuien. Momenteel is het droog op het parcours tussen Passy en Combloux, maar dat lijkt het de komende uren niet te blijven.

Pogacar zal om 16.58 uur aan zijn tijdrit beginnen. Twee minuten later, om exact 17.00 uur, is geletruidrager Jonas Vingegaard aan de beurt.

Lees ook: Tour 2023: Starttijden tijdrit naar Combloux – Wie komt hoe laat in actie?