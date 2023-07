Tour 2023: Jumbo-Visma gaat aangifte doen tegen toeschouwer die val veroorzaakte

Jumbo-Visma heeft besloten om juridische stappen te nemen tegen de toeschouwer die zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France Sepp Kuss ten val bracht. “Ik denk dat we dat verplicht zijn aan de renners die op de grond lagen. Niet alleen van ons, maar ook van andere teams”, laat teambaas Richard Plugge weten aan de NOS.

Vroeg in de vijftiende etappe van de Tour de France was er een massale valpartij. Deze werd veroorzaakt door een toeschouwer, die met zijn smartphone over de hekken hing. De persoon in kwestie raakte met zijn uitgestrekte arm Sepp Kuss. De klimmer van Jumbo-Visma ging onderuit en nam onder meer zijn ploeggenoot Nathan van Hooydonck en Egan Bernal mee in zijn val. Van Hooydonck ging na de rit voor onderzoek naar het ziekenhuis, waar geen breuken werden vastgesteld.

De gendarmerie besloot na het voorval een onderzoek te openen en heeft kunnen achterhalen wie de toeschouwer is, meldt Le Parisien. Het gaat om iemand die woonachtig is in de agglomeratie Annecy. Jumbo-Visma laat het er dus niet bij zitten en heeft dan ook besloten om aangifte te doen tegen de toeschouwer. “We gaan zeker proberen de onkosten te verhalen op die persoon”, laat ploegleider Arthur van Dongen weten bij Spraakmakers op NPO Radio 1.

Van Dongen doelt vooral op de materiële schade, die “enorm groot” is. “Verder zijn de jongens behoorlijk gehavend. Veel kneuzingen, schaafwonden. Zeker in de laatste week gaat dat wel doorwegen.” Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, was na afloop van de vijftiende etappe behoorlijk boos over het incident. Na afloop van de rit stond hij WielerFlits te woord en haalde hij uit naar de veroorzaker.

Lees ook: Tour 2023: Toeschouwer die met telefoon massale val veroorzaakte geïdentificeerd

Twee jaar geleden werd er ook al een toeschouwer vervolgd voor het veroorzaken van een valpartij. In de Tour van 2021 botste Tony Martin, die toen nog uitkwam voor Jumbo-Visma, tegen een vrouw op die een groot kartonnen bord toonde naar de camera met de tekst: ‘Allez opi-omi’. De vrouw werd uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een boete van 1200 euro.

Lees ook: Richard Plugge haalt uit naar ‘idioot’ die Kuss omtrekt: “Brengt heel onze tactiek om zeep!”