Tour 2023: Jasper Philipsen niet meer in te halen in het puntenklassement

Het groen in de Tour de France kan Jasper Philipsen theoretisch gezien niet meer ontgaan. Mits de Belg de finish op de Champs-Élysées haalt, wordt hij de eindwinnaar van het puntenklassement. Mads Pedersen, de nummer twee in de rangschikking, heeft een onoverbrugbare achterstand.

Philipsen werd in de negentiende rit naar Poligny vierde en eindigde bij de tussensprint als negende. Daardoor staat hij nu op 377 punten. Pedersen – vijfde in de rituitslag en winnaar van de tussensprint – pakte vandaag meer punten, maar kijkt niettemin tegen een achterstand van 139 punten aan. In de komende twee ritten zijn nog maximaal 110 punten te vergaren voor Pedersen, indien hij beide etappes én alle tussensprints zou winnen.

Vorig jaar won Philipsens landgenoot Wout van Aert het groen. De renner van Jumbo-Visma had toen een puntentotaal van 416 punten. Als Philipsen de slotrit naar Parijs wint, hoeft hij voor de rest geen punten meer te pakken om dat totaal te overtreffen. Hij komt dan op 417 punten uit.

