Tour 2023: Intermarché-Circus-Wanty zonder Belgen, Teunissen en Girmay wel van de partij

Intermarché-Circus-Wanty trekt zonder Belgen naar de Tour de France. Het Belgische WorldTour-team rekent in de Ronde van Frankrijk op kopmannen Biniam Girmay en Louis Meintjes. Girmay zal azen op ritzeges in de vlakke en heuvelachtige etappes, Meintjes richt zich dan weer op het algemeen klassement.

De selectie van het WorldTour-team wordt aangevuld door Rui Costa, Lilian Calmejane, Mike Teunissen, Adrien Petit, Dion Smith en Georg Zimmermann. “Onze ambitie voor de Tour is om onze allereerste ritzege te pakken en in de top tien van het eindklassement te eindigen. Om dit te bereiken hebben we afgelopen winter een sterke en ervaren groep opgebouwd rond onze kopmannen Biniam Girmay en Louis Meintjes”, laat Aike Visbeek weten op de ploegsite van ICW.

“Onze leider voor het algemeen klassement is Louis Meintjes. Met zijn zevende plaats vorig jaar behaalde hij de eerste top tien uit onze geschiedenis in de Tour de France. Hij krijgt onze volledige steun om deze stunt in deze editie te herhalen. De missie van Biniam Girmay is om een etappe te winnen in de sprint. (…) We hebben trainingen georganiseerd met de sprinttrein.”

Geen Goossens en Herregodts

Eerder kwam het nieuws naar buiten dat Kobe Goossens en Rune Herregodts niet zouden deelnemen aan de Ronde van Frankrijk, ondanks dat de twee Belgen bezig zijn aan een goed seizoen. Volgens hun ploeg zouden ze fysiek niet klaar zijn voor de grote ronde.