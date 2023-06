Geen Tour de France voor Kobe Goossens en Rune Herregodts

Intermarché-Circus-Wanty kan in de Tour de France geen beroep doen op Kobe Goossens en Rune Herregodts. Beide Belgen zijn door fysieke ongemakken in de voorbereiding niet fit genoeg om op 1 juli te starten in Bilbao. Goossens en Herregodts zaten allebei in de voorselectie voor de Tour.

De 27-jarige Goossens, die vorig jaar debuteerde in de Tour, is sinds de Ronde van Romandië aan het kwakkelen. “Die ronde moest ik met een infectie verlaten”, stelt hij. “Ik heb twee weken rust genomen, waardoor ik de hoogtestage met het team heb moeten missen. Daarna ben ik aan mijn voorbereiding voor de Ronde van Frankrijk begonnen, maar helaas hebben we vrij snel vastgesteld dat mijn recuperatie niet naar behoren verliep en ik bijgevolg geen kwaliteitsvolle trainingen kon afwerken.”

“Met deze verstoorde voorbereiding werden mijn doelen om een rit te winnen en Louis Meintjes zo goed mogelijk bij te staan onrealistische scenario’s”, vertelt Goossens. “Uit ervaring weet ik dat een volledig herstel prioriteit is om eind dit seizoen nog te kunnen schitteren, onder andere over de wegen van de Ronde van Spanje.”

Risico’s vermijden

Hardrijder Herregodts (24) wacht nog op zijn debuut in een grote ronde. “Mijn opbouw verliep uitstekend, tot een opgave op de voorlaatste dag van het Critérium du Dauphiné voor twijfels zorgden”, legt hij uit. “Vanwege een verminderde recuperatie capaciteit heb ik sinds die dag niet de nodige trainingen kunnen afwerken om mezelf klaar te stomen voor mijn groterondedebuut.”

“In overleg met Rune en zijn trainer Frederik Veuchelen hebben we besloten om risico’s te vermijden en hem niet met een te smalle basis naar deze veeleisende wedstrijd te sturen”, voegt Aike Visbeek, de sportief manager van Intermarché-Circus-Wanty, eraan toe. “Na het Belgisch kampioenschap zullen we ons focussen op een nieuwe opbouw richting de Ronde van Spanje.”