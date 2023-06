Tour 2023: EF Education-EasyPost rekent op klassementsrenners en rittenkapers

EF Education-EasyPost heeft een keer niet als laatste ploeg zijn selectie bekendgemaakt voor in dit geval de Tour de France. De Amerikaanse ploeg mikt met Richard Carapaz en Rigoberto Urán op een goed klassement, maar heeft met Alberto Bettiol, Magnus Cort en Neilson Powless ook enkele (potentiële) rittenkapers in huis.

Op basis van zijn resultaten dit seizoen, is Carapaz niet meer dan een outsider voor Tourwinst. De Ecuadoraanse klimmer weet echter als geen ander hoe je je moet voorbereiden op een drieweekse rittenkoers. De 30-jarige renner won in 2019 al de Giro d’Italia, werd vorig jaar tweede in de Italiaanse ronde en stond ook al op het eindpodium van de Tour de France (3e in 2021) en de Vuelta a España (2e in 2020).

Mocht Carapaz toch door het ijs zakken, dan kan EF Education-EasyPost eventueel ook Urán uitspelen als klassementsman. De inmiddels 36-jarige Colombiaan was in 2017 nog tweede in het eindklassement en reed ook in 2019 (7e), 2020 (8e) en 2021 (10e) bij de eerste tien. Urán demonstreerde in aanloop naar zijn tiende Tour zijn goede vorm: de ervaren klimmer werd namelijk zesde in de Ronde van Zwitserland.

In de aanval

EF Education-EasyPost wil echter op meerdere terreinen schitteren en dus zijn er ook de nodige rittenkapers/aanvallers geselecteerd voor de komende Tour. Magnus Cort won in 2018 en vorig jaar al een Tourrit, terwijl Alberto Bettiol vorig jaar dicht bij ritwinst was in Mende. Cort en Bettiol reden eerder dit jaar al de Giro en maken zich dus op voor ‘de dubbel’.

Ook Neilson Powless en Esteban Chaves kunnen in de wat meer selectieve etappes op jacht gaan naar een ritzege. De selectie wordt aangevuld door Andrey Amador en James Shaw.

