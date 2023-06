Tour 2023: Cofidis heeft nu ook laatste drie renners op papier

De selecties voor de komende Tour de France worden nu in een sneltreinvaart gepresenteerd. Cofidis heeft inmiddels ook het achttal onthuld waarmee het van start gaat in Bilbao. De ploeg speelt onder meer Guillaume Martin, Ion Izagirre en Bryan Coquard uit.

Oud-renner en teammanager Cédric Vasseur blikt in een perscommuniqué vooruit op de komende Ronde van Frankrijk. “Het is altijd lastig om tot een definitieve selectie te komen. Er moeten keuzes worden gemaakt en we hebben gekeken naar de vorm van de renners en of ze elkaar goed aanvullen. Dit is de reden dat we Anthony Perez, Simon Geschke en Victor Lafay meenemen naar de Tour, naast de al eerder geselecteerde renners.”

Cofidis besloot ruim een week geleden al de eerste vijf Tournamen vrij te geven, met sprinter Bryan Coquard, klimmers Ion Izagirre en Guillaume Martin en jongelingen Axel Zingle en Alexis Renard.

“Guillaume is onze klassementskopman, terwijl we Bryan zullen uitspelen in de sprintetappes. Ion, Anthony en Victor zullen op jacht gaan naar een ritzege. Simon is dan weer onze wegkapitein en voor Axel en Alexis is dit een grote ontdekkingstocht”, schetst Vasseur.

