Tour 2023: Buiten tijd gereden Alexis Renard moet Tour verlaten met gebroken elleboog

Cofidis moet het de rest van de Tour de France doen zonder Alexis Renard. De Fransman kwam in de zestiende etappe aan het begin van zijn tijdrit ten val. De Bretonse sprinter blijkt daarbij zijn elleboog te hebben gebroken.

Overigens was voortzetting van de Tour voor Renard na vandaag sowieso onzeker. De 24-jarige coureur kwam namelijk op tien minuten en 46 seconden van winnaar Jonas Vingegaard binnen, één seconde over de tijdslimiet. Mogelijk had de organisatie hem nog gratie verleend, maar dat is nu dus niet meer aan de orde.

De bocht waar Renard ten val kwam bleek overigens bijzonder listig. Zowel Nils Eekhoff als John Degenkolb, beide van Team dsm-firmenich, kwamen ook al ten val in dezelfde bocht, maar kwamen wel op tijd binnen.

Time cut today is 10m45s (33% of 32m36s)… Alexis Renard finished in 10m46 😬 But he crashed early in the TT, could be allowed to stay in the race

— the Inner Ring (@inrng) July 18, 2023