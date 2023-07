Tour 2023: Twee dsm-renners missen start tijdrit, Degenkolb en Eekhoff vallen in eerste bocht

Een opvallend begin van de Tourtijdrit naar Combloux, met een hoofdrol voor Team dsm-firmenich. Terwijl Alexander Edmondson en Sam Welsford à la Pedro Delgado te laat bij het startpodium kwamen, gingen hun ploeggenoten John Degenkolb en Nils Eekhoff in de allereerste bocht van de chronoproef onderuit. Ook Alexis Renard van Cofidis viel in de bocht naar rechts.

Edmonson en Welsford leken zich overigens niet al te druk te maken, toen ze te laat aan de start verschenen. Beiden hebben weinig te winnen in de rit tegen de klok: dagsucces zit er niet in en ook voor het algemeen klassement spelen ze niet mee.

Nieuwe wielen

De valpartijen van Degenkolb en Eekhoff zijn opvallend. Team dsm-firmenich rijdt vandaag voor het eerst met de nieuwe Capital SL-wielen van Syncros, dat onderdeel uitmaakt van fietsenmerk Scott. De gevallen Degenkolb tastte na de finish nog in het duister. “Ik weet echt niet waarom ik viel. Ik vertrok ook niet als een gek. Voor alles is een eerste keer. Ik ben nog nooit eerder onderuit gegaan in een tijdrit.”

“Ik heb gelukkig geen breuken overgehouden aan mijn val, maar wel huid verloren. Ik reed op de witte lijnen, maar dat is normaal geen probleem. Ik kon alleen niet meer corrigeren”, laat de ervaren Duitser weten in gesprek met Eurosport.

“Deze wielen zijn echt het maximaal haalbare op dit moment op het gebied van rolweerstand en gewicht”, zei R&D Expert Piet Rooijakkers eerder over dit materiaal namens Team dsm-firmenich. “Je merkt dat de nieuwe Syncros-wielen superstabiel zijn, waardoor de renners precies weten wat ze ervan kunnen wachten en rechter op de fiets blijven zitten. Daardoor kun je ook weer veel makkelijker door de bochten.”

🚴🇫🇷 | Alle vijf vingers waren al naar beneden, maar er stond alleen een fiets zonder renner. Alex Edmondson van DSM was iets te laat, maar na een sprintje toch begonnen aan zijn 22 kilometer ⏰⏰ #TDF2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/dz9uPLnFlN — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 18, 2023

🚴🇫🇷 | Waarschuwing voor alle renners! Degenkolb valt over gladde witte strepen na de start en niet veel later ook nog een renner van Cofidis ⚠️⚠️#TDF2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/wG7UBLUqej — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 18, 2023