Tour 2023: BORA-hansgrohe mag speciaal shirt niet meer dragen

BORA-hansgrohe had vol trots een speciaal tenue aangekondigd voor de Tour de France en droeg die shirts ook in de openingsrit naar Bilbao, maar in de tweede etappe mocht dat niet meer. Organisator ASO vindt namelijk dat het mintgroene tenue te veel lijkt op de groene leiderstrui van het puntenklassement, en dus draagt BORA-hansgrohe nu het ‘normale’ tenue van 2023. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Om zijn tiende deelname aan de Franse ronde op een speciale manier te vieren, bracht BORA-hansgrohe een ode aan het verleden met een geheel (mint)groene outfit. “Met dit tenue willen we alle renners bedanken die – met ons – deze verhalen hebben geschreven. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest”, aldus ploegmanager Ralph Denk bij de bekendmaking van dat tenue.

“Ik wil daarnaast ook ASO bedanken. We kregen drie keer op rij een wildcard, toen we nog uitkwamen op het op één na hoogste niveau. ASO heeft zo ook een belangrijke bijdrage geleverd aan onze ontwikkeling, net als onze trouwe sponsoren”, voegde Denk daar nog aan. Nu zal hij toch balen van de beslissing van de ASO, want BORA-hansgrohe zal de speciale Tourtenues niet meer kunnen dragen in koers.

Lees ook: Een ode aan het verleden: BORA-hansgrohe komt met speciaal Tourtenue