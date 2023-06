Een ode aan het verleden: BORA-hansgrohe komt met speciaal Tourtenue

De renners van BORA-hansgrohe zullen in de komende Tour de France (1-23 juli) in een speciaal tenue koersen. De Duitse formatie wil zijn tiende deelname aan de Franse ronde op een speciale manier vieren en brengt een ode aan het verleden.

De kledingsponsor van BORA-hansgrohe, Le Col, heeft een ‘nostalgisch tenue’ ontworpen, met talloze verwijzingen naar het Tourverleden van de ploeg. Op de trui prijken (in het klein) de namen van alle renners die in de afgelopen tien jaar voor BORA-hansgrohe de Tour hebben gereden. Het gaat niet alleen om renners die nu nog uitkomen voor de formatie, maar ook om ex-werknemers als Peter Sagan en Rafal Majka.

“We doen dit jaar voor een tiende keer mee aan de Tour de France. De verhalen die we in de loop der jaren hebben geschreven, blijven onvergetelijk”, laat teammanager Ralph Denk weten in een perscommuniqué. “Het is een lange lijst en de herinneringen zijn ongelooflijk mooi. Van de eerste etappezege met Peter Sagan in 2017 en twee groene truien naar de vierde plek van Emanuel Buchmann in het algemeen klassement van de Tour van 2019.”

“Met dit tenue willen we alle renners bedanken die – met ons – deze verhalen hebben geschreven. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. Ik wil daarnaast ook ASO (organisator van de Tour de France, red.) bedanken. We kregen drie keer op rij een wildcard, toen we nog uitkwamen op het op één na hoogste niveau. ASO heeft zo ook een belangrijke bijdrage geleverd aan onze ontwikkeling, net als onze trouwe sponsoren. Ik hoop op nog meer bijzondere momenten in de toekomst.”