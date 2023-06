Tour 2023: Barguil blikvanger in vrijbuitersploeg Arkéa-Samsic, geen Bouhanni

Arkéa-Samsic heeft – in navolging van heel wat teams – zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. De meest in het oog springende naam is die van Warren Barguil. Een andere bekende Fransman, Nacer Bouhanni, ontbreekt dan weer in de selectie.

De afwezigheid van Bouhanni is overigens geen verrassing, aangezien de Fransman bezig is aan een zeer moeizaam seizoen. De 32-jarige sprinter, die een aflopend contract heeft, noteerde dit jaar vooral veel DNF’jes en maakte al enkele keren op niet al te prettige wijze kennis met het asfalt. De laatste keer dat Bouhanni meedeed aan de Tour was in 2021, aangezien hij vorig jaar niet kon starten vanwege een zware valpartij in de Ronde van Turkije.

Ook Cristian Rodríguez en Élie Gesbert zijn niet geselecteerd. Rodríguez was de voorbije weken uitstekend op dreef in onder meer de Giro dell’Appennino (2e), de CIC Mont-Ventoux (4e) en de Route d’Occitanie (2e), maar richt zich op de Vuelta a España. Gesbert lijkt eveneens op de planning te staan voor de komende Ronde van Spanje.

Biermans zorgt voor Belgische inbreng

Nu Bouhanni er niet bij is, zal er in de vlakke etappes vooral worden gekeken naar de rappe Italiaan Luca Mozzato. De 25-jarige coureur spurtte vorig jaar in zijn eerste Tour naar vijf top 10-noteringen, al was dat wel in het tenue van B&B Hotels-KTM. De Belg Jenthe Biermans kan als sprintaantrekker fungeren, maar heeft ook de snelheid om zich te plaatsen in een sprint.

In het hooggebergte is het vooral uitkijken naar Warren Barguil. De 31-jarige Fransman, in 2017 nog winnaar van de bolletjestrui, reed eerder dit jaar al de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde bleef het bij enkele ereplaatsen en dus is Barguil in eigen land – en voor eigen volk – uit op sportieve revanche. Clément Champoussin en Matis Louvel vervolledigen de selectie.

