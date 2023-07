Tour 2023: Bardet, Bilbao en O’Connor reageren op het missen van de slag in openingsrit

Voor onder meer Romain Bardet, Pello Bilbao en Ben O’Connor is de Tour de France begonnen met aardig wat tijdverlies. De kopmannen van Team dsm-firmenich, Bahrain Victorious en AG2R Citroën finishten in een grote groep op 33 seconden van ritwinnaar Adam Yates. Daardoor verloren zij 21 tellen op de elitegroep met daarin favorieten Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard.

“Dit was precies zoals ik had verwacht, want het was een heel zware finale”, aldus Bardet, die uiteindelijk 22ste werd, via de kanalen van de Nederlandse ploeg. “Ik had een beetje last van de hitte en problemen met afkoelen op de klim. Dit is niet de start zoals we gehoopt hadden, maar het is nog maar de eerste dag. We gaan vanaf hier opbouwen.”

Lekke band nekt Bilbao

Bilbao hoopte te kunnen scoren in de gelijknamige stad in zijn thuisregio. “Het was een geweldige en speciale dag. De sfeer was geweldig”, zei hij nadat hij 40ste was geworden in de rituitslag. “Het gevoel was super goed, maar op een gegeven moment voelde ik iets raars aan mijn fiets. Ik vroeg of er iets mis was en ze zeiden dat alles goed was. Daarom ging ik door.”

“Maar in de afdaling werd het erger. Ik had nauwelijks controle. Na afloop zag ik dat ik duidelijk een lekke band had. Een gemist kans, maar er komen nog 20 etappes aan. Ik heb vertrouwen en morgen wordt weer een geweldige dag. Ik kan daar wel iets proberen”, vertelt Bilbao.

Voor O’Connor liep het op de slotklim mis. “Ik moest even stoppen op het slechts mogelijke moment van de klim, omdat iemand recht voor mij stil kwam te staan. Daardoor kwam ik achterin het peloton terecht. Ik heb daar veel energie verspild toen ik terug naar voren probeerde te komen”, aldus de Australiër van AG2R Citroën. “Toch ben ik niet ontevreden met vandaag, zeker als ik kijk naar mijn eerdere openingsritten in de Tour, want gelukkig ben ik niet gevallen.”

