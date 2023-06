Tour 2023: Bahrain Victorious onthult selectie, met Wout Poels

Bahrain Victorious heeft zondag zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de komende Tour de France. De ploeg uit het Midden-Oosten neemt met Wout Poels een Nederlander mee naar Bilbao, waar de 110e editie van de Ronde van Frankrijk zal beginnen.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Het was lange tijd onzeker of Poels überhaupt wel deel zou uitmaken van de Tourselectie van Bahrain Victorious. De ervaren Nederlandse klimmer zou in aanloop naar de Tour eigenlijk het Critérium du Dauphiné betwisten, maar moest verstek geven nadat hij ziek werd op hoogtestage. De 35-jarige Poels raakte echter wel op tijd fit voor een andere voorbereidingskoers, de Ronde van Slovenië, en eindigde in deze wedstrijd als negende in het eindklassement.

Poels heeft in Slovenië de ploegleiding van Bahrain Victorious weten te overtuigen en dus mag de Limburger zich opmaken voor alweer zijn tiende Tourdeelname. Poels zal vooral in dienst rijden van klassementskopmannen Mikel Landa en Pello Bilbao. Landa werd in 2017 en 2020 al eens vierde in de Tour en was in het verleden ook al zesde en zevende in het eindklassement. Bilbao was twee jaar geleden nog negende in La Grande Boucle.

Bahrain Victorious mikt in Frankrijk niet alleen op een goede eindnotering in het algemeen klassement. De ploeg hoopt met Phil Bauhaus ook aan sprinten toe te komen. De rappe Duitser stond nog niet eerder aan de start van de Tour. Bauhaus kan in de hectische sprintfinales rekenen op steun van zijn landgenoot Nikias Arndt. Met rittenkapers Fred Wright en Matej Mohoric heeft de ploeg ook snode plannen voor de overgangsetappes.

De laatste naam is een opvallende: die van Jack Haig. De Australische klimmer reed eerder dit seizoen al de Giro d’Italia uit, maar zal dus – als helper van Landa – ook aan de start verschijnen van de tweede grote ronde van het seizoen.

Koersen voor Gino Mäder

“We trekken met een uitstekende ploeg naar de Tour”, blikt ploegleider Gorazd Štangelj vooruit in een persbericht. “We hebben niet alleen twee zeer gemotiveerde Basken (doelt op Landa en Bilbao, red.) geselecteerd, maar we beschikken met Matej en Fred ook over twee renners die via een ontsnapping kunnen zegevieren. Phil zal dan weer zijn kansen krijgen in de sprintritten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de fantastische ondersteuning van Jack, Wout en Nikias.”

“We kunnen dus spreken over een sterke ploeg. We kenden een zeer moeilijke aanloop richting de Tour met het tragische verlies van onze vriend Gino Mäder. We zullen dan ook koersen voor Gino”, klinkt het.

Lees ook: Tour de France 2023: De deelnemers