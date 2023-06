Tour 2023: ASO schrapt bonificatieseconden op Côte de Pike in openingsrit

De ASO heeft een last minute wijziging doorgevoerd in de eerste etappe van La Grande Boucle, zo meldt Escape Collective. De bonificatieseconden op de Côte de Pike konden ervoor zorgen dat de winnaar van de etappe niet in het geel zou rijden. Daarom zijn deze bonusseconden geschrapt. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Het Grand Départ van de Tour de France vindt dit jaar plaats in het Baskenland. De eerste rit voert de renners van en naar Bilbao. In totaal bedwingen de renners vijf gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de laatste beklimming nu een wijziging ondergaat. De verandering zit niet in het parcours, maar in de te winnen bonificatieseconden.

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 1 naar Bilbao – Wie pakt de eerste gele trui?

Aanvankelijk was het zo dat de eerste renner over de top van de Côte de Pike (2 km aan 10%) acht bonificatieseconden in ontvangst mocht nemen. De nummer twee en drie kregen respectievelijk vijf en twee seconden. Aan de finish in Bilbao liggen tien, acht en zes seconden klaar voor de top-3 van de daguitslag. Hierdoor zou de winnaar op de Côte de Pike tweede kunnen worden in Bilbao en alsnog de gele trui dragen.

Dit is een scenario dat de organisatie graag wil voorkomen. Hierom heeft de ASO besloten om de bonificatieseconden op de klim te schrappen. Zo is de winnaar van de etappe ook gegarandeerd de eerste drager van de gele trui. Verder heeft de ASO ook de derde etappe aangepast. Om een gevaarlijke rotonde te vermijden is het parcours 6,1 kilometer langer geworden. Etappe drie telt nu dus 193,5 kilometers.