Tour 2023: Anthony Perez verlaat ronde vanwege persoonlijke redenen

Wout van Aert is niet de enige renner die vandaag niet aan de start zal verschijnen van de achttiende etappe van de Tour de France. Anthony Perez geeft ook op met nog enkele dagen voor de boeg. De Fransman van Cofidis stapt wegens ‘persoonlijke redenen’ uit koers.

Het is onduidelijk waarom Perez, met eindbestemming Parijs in zicht, in de remmen knijpt. De ervaren Fransman is de 24ste renner die de Ronde van Frankrijk moet verlaten. De 32-jarige coureur was de voorbije drie weken enkele keren in de aanval, maar zonder succes.

Voor zijn ploeg Cofidis kan de Tour van 2023 echter al niet meer stuk, na ritoverwinningen van Victor Lafay (in rit twee naar San Sebastián) en Ion Izagirre (in de twaalfde etappe naar Belleville-en-Beaujolais).

Perez verlengde vlak voor de Tour overigens zijn contract met nog eens twee seizoenen. De aanvaller kende een uitstekend voorjaar, met winst in de Faun Drôme Classic en ereplaatsen in de Cholet-Pays de la Loire (2e), La Roue Tourangelle (5e), Ster van Bessèges, Tour des Alpes Maritimes et du Var en op het Frans wegkampioenschap.

Uitvallers

Etappe 1

Etappe 2

2 Richard CARAPAZ (EF EDUCATION - EASYPOST) DNS

Etappe 5

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

Etappe 16

Etappe 17

Etappe 18