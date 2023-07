Tour 2023: Alpecin-Deceuninck pakt meeste prijzengeld in eerste week, Soudal Quick-Step hekkensluiter

De eerste week van de Tour de France zit erop. Sportief zijn de verhoudingen al aardig duidelijk geworden, maar we kunnen ook alvast een eerste financiële balans opmaken. Welke ploeg harkte het meeste prijzengeld binnen? Uit de informatie van de Tourorganisatie blijkt dat dat Alpecin-Deceuninck is. Het Belgische WorldTeam topt een lijstje dat wordt afgesloten door Soudal Quick-Step.

In totaal verdiende Alpecin-Deceuninck 48.200,- euro. Dat is natuurlijk vooral te danken aan de drie ritzeges van Jasper Philipsen, die ook al een tijdje het groen draagt. Bovendien sprintte de Vlam van Ham al verschillende keren mee bij tussensprints, waar niet alleen punten, maar ook geld te rapen valt.

UAE Emirates en Jumbo-Visma, de ploegen van topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, blijven nog enigszins in de buurt van Alpecin-Deceuninck. Achter deze drie teams valt een groter gat naar de nummer vier, Lidl-Trek. Cofidis, dat in het openingsweekend natuurlijk succesvol was met Victor Lafay, sluit de top-vijf af.

Helemaal onderaan zien we Team dsm-firmenich en Soudal Quick-Step. Zij hebben na negen dagen koers respectievelijk 3.620,- euro en 3.600,- euro verdiend.

