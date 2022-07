Tour 2022: Zendertje op pet Wout van Aert is voor Netflix-serie

Wat is toch dat zendertje dat Wout van Aert telkens op zijn pet draagt tijdens en na de podiumceremonies in de Tour de France? Dat heeft met de nieuwe Netflix-serie te maken die gemaakt gaat worden over de Tour de France en waar Jumbo-Visma aan meewerkt.

Bij Vive Le Vélo werd ernaar gevraagd bij de groenetruidrager en ritwinnaar van de etappe naar Calais. “We worden van binnenuit gevolgd. Blijkbaar willen ze weten wat ik na de koers ga vertellen. Het is voor mij handig om die batterij achter mijn pet te hebben omdat dit dan niet in de weg zit”, vertelt Van Aert.

“Dat uur na de wedstrijd, als ik door de mixed zone (waar alle media staan om de ritwinnaar en truiendragers te spreken, red.) loop, kunnen ze eigenlijk meeluisteren. Dat zal hier en daar nog wel eens terugkomen, vermoed ik”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Acht ploegen

Dit voorjaar werd bekend dat Netflix een documentaireserie gaat maken over de Tour de France. Het idee is ontstaan na de succesvolle serie over de Formule 1, genaamd Drive To Survive. De Amerikaanse streamingsdienst wil op eenzelfde manier de wielerwereld in beeld brengen en zo sportliefhebbers een uniek kijkje achter de schermen geven van de Ronde van Frankrijk.

Acht ploegen doen mee aan de serie, waaronder Jumbo-Visma, Quick-Step-Alpha Vinyl, Alpecin-Deceuncink en INEOS Grenadiers. De serie zal acht afleveringen krijgen, die in het eerste deel van 2023 uitgezonden worden.