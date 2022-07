Tour 2022: Wat kwamen de topfavorieten al tegen?

Overzicht

De Tour is inmiddels een dikke week onderweg en met de Franse Alpen in het verschiet na de rustdag, maken we een eerste voorzichtige balans op. Dat doen we aan de hand van de sterrenverdeling in de voorbeschouwing van WielerFlits. Hoe staan de vooraf tien grootste favorieten er na acht etappes voor?

Favorieten volgens WielerFlits:

Tadej Pogačar – 1e

Voorafgaand aan de Tour was tweevoudig winnaar en titelverdediger Tadej Pogačar de gedoodverfde topfavoriet om het geel opnieuw naar Parijs te brengen. Tot op heden ziet dat er goed uit voor de 23-jarige Sloveen. Hoewel zijn aangezicht in zowel de zevende als achtste etappe in de finale voor hem wat ongebruikelijke grimassen vertoonde, won hij wel die beide ritten. Neem daarbij de soevereine indruk die hij op de kasseien naar Wallers maakte plus zijn krachtsexplosie in de laatste honderden meters naar Châtel en er lijkt voorlopig geen vuiltje aan de lucht. Kanttekening: zijn ploeg UAE Emirates maakt niet de beste indruk én hij kwam ten val in de achtste etappe naar Lausanne.

Primož Roglič – 13e op 2 minuten en 45 seconden

Jumbo-Visma legde het gewicht in hun Tour-selectie op de eerste week. Met klassiekerspecialisten als Wout van Aert, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck hoopte de Nederlandse formatie vooral in de kasseienrit naar Wallers uit te pakken. Na spierballentaal op de Cap Blanc Nez in de vierde rit, werd Jumbo-Visma een dag later in het defensief gedwongen.

Primož Roglič hield zich echter staande in de eerste groep, tot een hooibaal werd getoucheerd door een van de tv-motoren. Die werd daardoor op de weg gebonjourd, waarna enkele renners daarover vielen. Een daarvan: Roglič. Zijn schouder schoot uit de komen – die hij er zelf weer terug inzette – en hij verloor meer dan twee minuten. Hij klaagde nadien ook over pijn in de onderrug en kwam zichtbaar aangeslagen van zijn fiets. Desondanks werd hij op La Super Planche des Belles Filles toch knap derde en verloor hij in de Portet du Soleil slechts drie tellen op Pogačar.

Jonas Vingegaard -2e op 39 seconden

Waar Roglič dus al een behoorlijke achterstand op de gele trui heeft, daar lijkt Jonas Vingegaard – de andere kopman van Jumbo-Visma – de grote uitdager van Tadej Pogačar. De 25-jarige Deen werd vorig jaar ook al tweede en kwam deze Tour nog niet veel tegen. Hij kreeg in de kasseienrit alleen af te rekenen met materiaalpech, maar dankzij zijn ploeg en een heel sterke Wout van Aert wist Vingegaard daar de schade te beperken tot dertien tellen. Op La Super Planche des Belles Filles leek hij bergop zelfs beter dan de Sloveen, die dat na afloop ook beaamde. Dat belooft!

Geraint Thomas – 3eop 1 minuut & 17 seconden

Waar de kranten de afgelopen week volstonden met UAE Emirates en Jumbo-Visma, zo stil blijft het vooralsnog rondom INEOS Grenadiers. Zij zijn in de eerste ritten inderdaad iets minder sterk gebleken dan beide blokken, maar opgepast. Kopman Geraint Thomas reed van alle klassementsrenners een van de beroerdste tijdritten in Kopenhagen. Maar de Welshman is daarna alleen maar gestegen in het klassement, ondanks een val zonder erg op weg naar Wallers. Hij is intussen opgeklommen tot plek drie en de 36-jarige Tourwinnaar van 2018 kwam vooralsnog dus vrij weinig tegen.

Aleksandr Vlasov – 12eop 3 minuten & 12 seconden

Dat kunnen we niet stellen van Aleksandr Vlasov, de kopman van BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg leek heel sterk op dreef dit seizoen, maar moest na een ritzege in de Ronde van Zwitserland met een positieve coronatest naar huis. In hoeverre hij daar nu nog last van heeft, is niet duidelijk. Wel kwam hij in de finale van de zesde rit naar Longwy ten val, maar wist hij dat gaatje nog dicht te rijden. Een dag later moest hij daarvoor op La Super Planche des Belles Filles de prijs betalen en ook in de Alpenrit naar Châtel van zondag moest hij er vroegtijdig af. Al wist hij daar het tijdsverlies (24 seconden) enigszins te beperken.

Ben O’Connor – 86eop 49 minuten & 58 seconden

De grote pechduivel van deze Tour de France is tot op heden Ben O’Connor. Hij werd vorig jaar vierde in de Tour en bevestigt al het hele seizoen zijn klasse. Als verwacht verloor hij de nodige tijd in de openingstijdrit, daar dat zijn specialiteit niet is. In de tweede etappe naar Nyborg kwam hij echter ten val, waarbij hij een spierblessure opliep Door materiaalpech verloor hij daarbovenop nog een aantal minuten in de kasseienrit. Hij was daarna strijdbaar, maar ook in de ritten naar Longwy, La Super Planche des Belles Filles én Châtel verloor hij gigantisch veel tijd. Zijn rol in het klassement is uitgespeeld.

Daniel Felipe Martínez – 30eop 17 minuten & 12 seconden

Dat geldt na zondag ook voor Daniel Felipe Martínez. De 26-jarige Colombiaan was bezig aan een steady eerste week zonder al te veel problemen. Maar op de Pas de Morgins van eerste categorie was het tempo van UAE Emirates hem zondag te machtig. Al vroeg moest Martínez om nog onverklaarbare wijze uitsturen. In de laatste twintig kilometer van de etappe verloor hij daardoor meer dan een kwartier op de rest van de klassementsrenners. Martínez duikelde in de strijd om het geel van plek tien naar plek dertig. Maar de een z’n dood is de ander z’n brood: Tom Pidcock staat nu zevende en schuift op in de hiërarchie bij de Britten.

Adam Yates – 4eop 1 minuut & 25 seconden

Dat wil zeggen dat het jonge toptalent nu de derde troef in het klassement voor INEOS Grenadiers is, waar de Colombiaan voorafgaand door de ploegleiding als kopman in een drietand naar voren was geschoven. Thomas was daarin met hem opgenomen, tezamen met Adam Yates. Ook hij kwam net als de andere troefkaarten van teammanager Sir David Brailsford nog niets noemenswaardig tegen.

Hij reed een goede tijdrit, overleefde de kasseienrit en was op de afspraak in Longwy én op de Cap Blanc-Nez. Daar was hij de enige renner met een antwoord op de putch van Jumbo-Visma, waarna Wout van Aert naar een imposante zege soleerde. Op La Super Planche des Belles Filles ging het echter iets minder crescendo, want daar verloor Yates de aansluiting met de toppers. Hij verloor vijftien tellen op mede-kopman Thomas, waardoor Yates de tweede man lijkt te zijn voor INEOS Grenadiers.

[flag:co] Nairo Quintana – 10e op 2 minuten & 13 seconden

Een jaar of negen geleden was het niet de vraag óf Nairo Quintana de Tour de France zou winnen, maar wanneer. De Colombiaanse pocketklimmer zegevierde in die jaren wel in de Giro d’Italia en de Vuelta a España, maar in de Tour kwam hij na zijn tweede plekken in 2013 en 2015 & zijn derde plek in 2016 nooit meer in aanmerking voor het podium. Ook dit jaar lijkt hij dat uit zijn hoofd te kunnen zetten. Ondanks dat de kopman van Arkéa Samsic zich goed van voren toont in verschillende explosieve aankomsten, bleek hij op La Planche én Châtel niet bij de beste drie klimmers te zitten. Vooralsnog is dat nog het enige dat hem tegenstond.

Enric Mas – 8e op 1 minuut & 50 seconden

Het trackrecord van Enric Mas in de grote rondes is best verbluffend te noemen. Hij reed er voor deze Tour zeven, waarvan hij er vijf bij de eerste zes eindigde. Hij werd twee keer tweede en vijfde in de Ronde van Spanje, naast een vijfde en zesde plaats in de Tour. Movistar kan die punten in de strijd om promotie-degradatie dit jaar ook goed gebruiken en vooralsnog ligt de Mallorcaan op koers om eenzelfde eindnotering te bemachtigen. Sterker nog: zijn grote kwaliteit is dat hij in de slotweek vrijwel altijd stijgt in het klassement. Dat zegt iets over zijn herstelvermogen. Als hij ook nu nog in de ronde moet groeien, dan mogen we nog veel verwachten van de Spaanse klimmer.

Tussenstand op eerste rustdag Tour de France 2022

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) in 33u43m44s

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 39s

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 1m17s

4. Adam Yates (INEOS Grendiers) op 1m25s

5. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1m38s

6. Romain Bardet (Team DSM) op 1m39s

7. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 1m46s

8. Enric Mas (Movistar) op 1m50s

9. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) op 1m55s

10. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) op 2m13s

