Tour 2022: Voorbeschouwing favorieten jongerenklassement

Voor het vierde jaar op rij belooft de strijd om het wit niet heel spannend te zijn. Waar in 2019 en 2020 Egan Arley Bernal de beoogde winnaar was, was Tadej Pogačar dat vorig jaar. Hij won óók in 2020, na de opgave van de Colombiaan. Alleen als de Sloveen om wat voor reden dan ook wegvalt in dit klassement, krijgen we een open strijd voor het wit. Wie je dan kunt verwachten, lees je in deze voorbeschouwing van WielerFlits!

Historie

De Tour de France is al 118 jaar oud, maar het jongerenklassement viert dit jaar pas haar 46-jarige bestaan. Een voorloper was de Grote Prijs der Jongeren (1970-1971), waarvan de eerste editie gewonnen werd door Joop Zoetemelk. Nederland heeft sowieso een uitstekende relatie met dit klassement. Henk Lubberding (‘78), Johan van der Velde (‘80), Peter Winnen (‘81), Erik Breukink (‘88) en Eddy Bouwmans (‘92) wisten namelijk allen al eens te winnen. Breukink (‘87), Gerrit de Vries (‘91) en Robert Gesink (‘10) werden daarnaast alle drie ook een keertje tweede. Voor de volledigheid: Bert Pronk (‘76), Van der Velde (‘79), Michael Boogerd (’97) en Steven Kruijswijk (’11) werden dan allen al eens derde.

De Belgische renners doen het een stuk minder goed in dit klassement. Nog nooit won een Belgische coureur het jongerenklassement in de Tour de France. Voor misschien wel de meest gekke wielernatie ter wereld is dat toch opvallend. Claude Criquelion werd van 1979 tot en met 1981 wel drie keer tweede. Mario Aerts veroverde die plek in 1999 ook, achter eindwinnaar Benoît Salmon. Daarnaast stonden Daniel Plummer (1980), Jim Van de Laer (19992) en Christophe Brandt (2003) ooit eens als derde in dit klassement. Dit jaar gaat er ook geen Belg zegevieren.

Het maagdelijk witte tricot werd overigens pas in 2000 ingevoerd, toen de nog altijd actieve Francisco Mancebo in Parijs stond te shinen. Met het winnen van dit klassement is een glansrijke carrière welhaast verzekerd. Acht renners slaagden erin om na winst in het jongerenklassement ook ooit de gele trui in Parijs op te halen: Laurent Fignon, Greg Lemond, Marco Pantani, Jan Ullrich, Alberto Contador, Andy Schleck én natuurlijk Egan Arley Bernal en de afgelopen twee seizoenen deed het Sloveense wonderkind Tadej Pogačar dat ook.

Met Nairo Quintana en Simon Yates staan er nog wel andere renners in onderstaande lijst die ooit de Giro d’Italia en/of de Vuelta a España nog eens zouden winnen. In de relatief jonge geschiedenis van de witte trui zijn er twee recordhouders. Zowel Jan Ullrich (1996, 1997 en 1998) als Andy Schleck (2008, 2009 en 2010) zijn met drie eindoverwinningen allebei recordhouder.

Laatste tien winnaars jongerenklassement Tour de France

2021: Tadej Pogačar

2020: Tadej Pogačar

2019: Egan Arley Bernal

2018: Pierre Latour

2017: Simon Yates

2016: Adam Yates

2015: Nairo Quintana

2014: Thibaut Pinot

2013: Nairo Quintana

2012: Tejay van Garderen

Vorig jaar

Als we de editie van vorig jaar moeten typeren, kunnen we daar eigenlijk kort over zijn. Het jongerenklassement vertoonde toen namelijk een eentonig beeld. Tadej Pogačar greep met een zevende plek in de openingsrit in Landerneau de witte trui, door David Gaudu en Sergio Higuita direct achter zich te houden. De Sloveen won vier dagen later ook de eerste lange tijdrit, waarna de contouren van het eindklassement meteen al zichtbaar werden. Al na negen ritten lag de top-5, die daarna in het verloop van de ronde ook niet meer zou veranderen. Pogačar gaat dus soeverein op jacht om zich bij Ullrich en Schleck te voegen.

Tour de France 2021

Eindstand jongerenklassement

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 82u56m36s

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 5m20s

3. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 21m50s

4. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) op 39m09s

5. Sergio Higuita (EF Edcation-Nippo) op 1u09m16s

10. Brent Van Moer (Lotto Soudal) 2u43m49s

23. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) 3u51m16s

Volledige eindstand

Favorieten

Net als de laatste twee jaar is de opdracht voor renners met de witte trui als ambitie niet mis: de regerend Tourwinnaar verslaan. Tadej Pogačar slaagde daar de afgelopen twee edities met vlag en wimpel in. De beste zijn is al een hele opgave, de beste blijven is nog moeilijker. De Sloveen reed echter vorig jaar ook iedereen de vernieling in en won het klassement zo nog een keertje. Dit jaar doet hij voor het laatst mee. Iedere renner geboren op of na 1 januari 1996 komt in aanmerking voor de witte leiderstrui. In totaal zijn dat er dit jaar ‘slechts’ 27. Bovendien ontbreekt het aan de grootste rondetalent; het veld is zwak.

Normaal zal er niet veel aan de titelverdediger te doen zijn.Tadej Pogačar heeft zichzelf sinds zijn intrede in het peloton in 2019 ontwikkeld tot ’s werelds beste wielrenner. De nog altijd maar 23-jarige kopman van UAE Emirates gaat voor zijn derde eindzege op rij in de komende Ronde van Frankrijk, waarmee hij door zijn leeftijd ook meteen in aanmerking komt voor de witte jongerentrui. Met zijn ijzersterke tijdrit, wonderlijke klimbenen, scherpe eindschot én het vermogen om op kasseien te rijden – denk maar aan de Ronde van Vlaanderen – ducht Pogačar voor een derde witte trui bijzonder weinig tegenstanders.

Op papier komt de grootste concurrent voor dit klassement nota bene uit zijn eigen ploeg. Maar de kans dat Brandon McNulty dus een directe concurrent zal zijn, staat bijna gelijk aan nul. De 24-jarige Amerikaan zal zich de komende Ronde van Frankrijk moeten wegcijferen voor zijn kopman. Toch kan hij hoog in het jongerenklassement eindigen, want hij zou niet de eerste meesterknecht zijn die zelf óók kort eindigt in het eindklassement. McNulty werd in 2020 al eens vijftiende in de Giro d’Italia en lijkt ook dit jaar weer een stapje dichter naar zijn beste zelf te hebben gezet. Onlangs werd hij nog elfde in het Critérium du Dauphiné.

Als we bij andere teams zoeken naar renners met een klimcapaciteiten die een redelijk vrije rol hebben, komen we al snel uit bij Michael Storer. De 25-jarige Australiër is dit jaar een van de oudste kanshebbers in de strijd om het wit. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij kan wedijveren met Pogačar. Maar gezien de stijgende lijn in zijn ontwikkeling en zijn steeds sterkere optredens, moeten we toch rekening houden met het feit dat Storer best weleens op het eindpodium van dit klassement kan staan. In zijn vijf eerdere grote rondes kwam hij nooit verder dan de achtste plek. Wel won hij de bergtrui in de jongste Vuelta a España.

Spreken we over toptalenten die op termijn goede resultaten in grote rondes kan najagen, dan staat Tom Pidcock centraal in dat verhaal. Het 22-jarige multi-inzetbare supertalent kan op meerdere terreinen uit de voeten, maar op termijn wil hij graag uitgroeien tot ronderenner. De stip op zijn horizon is het winnen van de Tour de France. Maar naast het winnen van de Giro d’Italia U23 (met weliswaar drie bergritten op zak), moet Pidcock zich nog bewijzen als klimmer in het hooggebergte. Hij komt net terug van een hardnekkige COVID-19-besmetting en heeft in zijn ploeg ook nog eens te maken met drie kopmannen.

Veel vrijheid zal de kleine Brit daardoor niet genieten. Wie dat wel heeft, is dat andere absolute toptalent: Andreas Leknessund. De 23-jarige Noor van Team DSM staat al jaren te boek als coming man. In 2019 was hij namelijk degene die dezelfde koersen won als Pogačar, die dat een jaar voordien reed. Ook de wijze waarop Leknessund dat deed, sprak tot de verbeelding. Wat hij waard is in een klassement van een grote ronde, zullen we vooralsnog niet weten. Team DSM zet namelijk in op aanvallen, waarbij ze geen klassementsambities hebben. Desalniettemin kan het Noorse rondetalent ook op die manier hoog eindigen.

Bij Movistar zullen ze stilaan hopen dat er wat renners UCI-punten gaan pakken. De Spaanse topploeg zakt steeds verder in de miserie en kan niet louter bouwen op Alejandro Valverde. Het brengt voor de komende Tour veel druk op de schouders van Enric Mas. Maar omdat Movistar zo om punten verlegen zit, zou Matteo Jorgenson ook best weleens de opdracht kunnen krijgen om zo ver mogelijk in het klassement te komen. Hoewel de Amerikaan (22) in kleinere rittenkoersen – vorig jaar werd hij in Parijs-Nice bijvoorbeeld achtste – steeds vaker zijn neus aan het venster steekt, is hij in de grote rondes nog een onbeschreven blad.

Er zijn ook grote problemen bij Astana-Qazaqstan. De azuurblauwe formatie van Alexandr Vinokourov staat onder onderzoek van het parket in Luxemburg vanwege mogelijke fraude. Of het invloed heeft is de vraag, maar het is een voldongen feit dat Astana Qazaqstan bezig is aan een van de slechtste seizoenen in haar bestaan. Nu Miguel Ángel López niet meedoet en Alexey Lutsenko kampt met de naweeën van een val, kunnen andere renners opstaan. Denk dan aan Samuele Battistella. De 23-jarige Italiaan is de laatste negen maanden aan het ontbolsteren en het kan zo maar eens zien dat dit de komende Tour tot wasdom komt.

Om eerlijk te zijn, zijn de bovenstaande zeven namen eigenlijk de enige noemenswaardige renners die nog iets van kans maken op het wit mocht Pogačar. Voor de volledigheid geven we nog wel even Andreas Kron (Lotto Soudal), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) en March Hirschi (knecht van Pogačar bij UAE Emirates) mee. Normaal gesproken kunnen deze drie scoren in de heuvelachtige ritten of etappes voor puncheurs. Maar omdat er niet veel goede, jonge klimmers zijn, zal het trio in het klassement ongetwijfeld ook ergens op de plekken zes tot tien eindigen. Maar wie weet, voor hetzelfde geld doen ze lang mee bergop.

Andere ‘outsiders’ – waar je eigenlijk helemaal niet over moet spreken – die in aanmerking komen voor de witte trui ofwel een top-10 in een daguitslag kunnen rijden, zijn Georg Zimmermann (Israel-Premier Tech), Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan), Mikkel Fröhlich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Brent Van Moer (Lotto Soudal) en Kevin Vermaerke (Team DSM). De eerste witte trui na de openingstijdrit in Kopenhagen kunnen we overigens ook al zo goed als zeker invullen. Met zijn chronocapaciteiten moet het raar lopen wil Stefan Bissegger daar niet het wit pakken.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Brandon McNulty, Michael Storer

** Tom Pidcock, Andreas Leknessund, Matteo Jorgenson

* Samuele Battistella, Andreas Kron, Mathieu Burgaudeau, Marc Hirschi

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)