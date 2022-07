Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 3 naar Sønderborg

Na de verrassende zege van Yves Lampaert in de openingstijdrit en de betekenisvolle overwinning van Fabio Jakobsen op dag twee, is het – met Wout van Aert in het geel – alweer tijd voor de laatste rit in Denemarken. Het gaat snel. Snel zal het ook gaan in de derde etappe van Vejle naar Sønderborg, want net als zaterdag wordt er een massasprint verwacht. WielerFlits blikt vooruit!

De derde etappe in de Ronde van Frankrijk 2022 gaat van start in Vejle, de geboorteplaats van oud-toprenner Tony Rominger en eeuwige talenten Rasmus en Thomas Guldhammer. Het stadje – waarvan je de naam uitspreekt als Waai-le – bevindt zich op het schiereiland Jutland in de provincie Suddanmark. Sinds het Deens kampioenschap op de weg in 2000 is Vejle niet meer weg te denken uit het wielrennen. Sindsdien heeft ook de Ronde van Denemarken de plek omarmt, want vrijwel jaarlijks (vanaf 2004 zelfs onafgebroken) zijn de steile flanken van het Vejlefjord een van de scherprechters van de PostNord Danmark Rundt.

Wat ook onherroepelijk aan Vejle vastkleeft, is het kauwgommerk Stimorol dat hier vandaan komt. Voorzitter Johnny Poulsen van de Kolding Bicycle Club woont weliswaar in Kolding (waar deze rit ook doorheen gaat), maar hij is opgegroeid in Vejle. “De LEGO-familie heeft vlakbij de start net een prachtig kantoor gebouwd”, vertelt hij. “Bovenin bevindt zich ook een Michelinrestaurant. Het heet het Fjordenhus, dat bekend staat om de zeer fraaie architectuur. Het bevindt zich in het midden van de haven en daarom wilde de ASO heel graag de start hier neerleggen. Appartementencomplex The Wave ligt daar ook vlakbij.”

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft dit gebouw – eveneens zeer fraai – de vorm van een golf. “Maar vergis je niet: het is duur wonen in Vejle, mede dankzij de prachtige uitzichten die je er hebt. Daarnaast is het bekend om het autovrije centrum, met een groot winkelgebied.” Sønderborg is dan weer een plek met veel historische waarde. “Ze werd na de Deens-Duitse oorlog in 1864 namelijk onderdeel van Duitsland. Pas in 1920 kreeg Denemarken dat weer terug, waardoor dat in 2020 groots gevierd werd. Afgelopen najaar was Mads Pedersen er aan het feest: hij won er de tweede rit in de Ronde van Denemarken.

Parcours

De start is dus in Vejle, waarna het peloton ten noordwesten van het stadje een ommetje van 25 kilometer rijdt. Daarna komen ze weer terug in Vejle, waar bij het uitrijden op de Koldingvej een sprintje voor bergpunten is neergelegd. Vervolgens trekken de renners het binnenland van Jutland in om koers te zetten naar Kolding.

Van daaruit rijden de renners weer richting de zeestraat Lillebælt, waar op een van de fjorden opnieuw een klimmetje van de vierde categorie is aangemerkt: Hejlsminde Strand. Die volgt na 83 kilometer. Even verderop is in Christiansfeld de tussensprint van de dag, precies halverwege de zondagrit.

Christiansfeld is overigens in 1773 gesticht door Nederlanders. Tegenwoordig heeft het dorpje nog geen drieduizend inwoners. In 2015 werd het opgenomen in het UNESCO Werelderfgoed vanwege het unieke dorpsbeeld. Het is ook bekend van zuivelfabrikant Arla en de honingkoekjes die er al in 1783 gebakken werden.

Daarna zet het pak koers naar Haderslev, waarna ze weer meer en meer terugkeert langs de kustlijn van de Lillebælt. Die zeestraat is in Denemarken beroemd vanwege de vele – vooral Duitse – zeilers die er zomers doorvaren. “Dat gebied is extreem populair, we noemen het hier weleens een zeiljachtsnelweg. Het peloton zal langs veel fjorden rijden waar die boten voor anker liggen”, zegt Poulsen.

Op 45 kilometer voor het einde – net nadat er weer bergpunten te verdienen zijn op Genner Strand (vierde categorie) – passeren ze Aabenraa (uitspraak: Obenro). “De zomeroptrekken van onze koninklijke familie bevinden zich daar”, geeft Poulsen nog mee.

Daarna gaat het in gestrekte draf naar Sønderborg. De renners rijden hier aan de zuidkant om de stad op het eiland Als heen, om in het westen van Sønderborg te finishen. “Als het die dag uit het westen waait, dan gaat het peloton daar de gehele dag last van hebben. Als er geen wind staat, dan staat een massasprint vast. De laatste bocht ligt op 800 meter voor de streep.”

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.10 en 17.35 uur

Afstand: 182 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Koldingvej: tussen 13.50 en 13.55 uur

Passage Heljsmilde Strand: tussen 15.00 en 15.15 uur

Tussensprint Christiansfeld: tussen 15.15 en 15.25 uur

Passage Genner Strand: tussen 15.55 en 16.10 uur

Favorieten

Waaiers of geen waaiers? Dat was de vraag in aanloop naar de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Uiteindelijk viel het allemaal mee en kregen we gewoon een massasprint. De kans is groot dat dit in rit drie opnieuw het geval zal zijn. De wind waait weliswaar vanuit het westen, maar staat eerder schuin tegen dan schuin mee. Bovendien komt ze ditmaal niet vanaf zee en is ze vrij matig. Grote kans dus dat alles gewoon bij elkaar blijft en we een koninklijke massasprint krijgen.

Fabio Jakobsen is in dat scenario de te kloppen. Dat is de Nederlander op basis van de dag van gisteren, toen hij iedereen de baas was in de eerste rit-in-lijn en zijn eerste Touretappe won, maar ook als we kijken naar de rest van het seizoen. Twee ritten in de Ronde van Valencia, hetzelfde aantal in de Volta ao Algarve en Ronde van Hongarije, eentje in zowel Parijs-Nice als de Baloise Belgium Tour, Kuurne-Brussel-Kuurne en de Elfstedenronde – Jakobsen mocht dit jaar al tien keer juichen, voordat hij naar de Tour de France trok. Het zou geen verrassing zijn als hij zondag voor de tweede keer dit weekend zijn armen in de lucht mag steken.

De armen in de lucht steken deed Jakobsen trouwens pas na de finish, want hij passeerde Wout van Aert pas in de allerlaatste meters. De Belg, die weer tweede werd en het geel overnam van Yves Lampaert, liet maar weer eens zien hoe rap hij is. Dat is niet voor het eerst dit jaar. Vorige maand, in het Critérium du Dauphiné, was hij ook al twee keer de snelste van het pak. In zijn jacht op het groen, zal hij zich zondag weer mengen in de massasprint. Na zijn prestatie van zaterdag moet hij gezien worden als een gevaarlijke uitdager van Jakobsen.

Op papier is ook Caleb Ewan dat, maar gisteren strandde de Australiër op een teleurstellende dertiende plaats. Het gebrek aan een goede sprinttrein – loodsen Jasper De Buyst en Roger Kluge zijn er niet bij – lijkt hem op te breken. Intrinsiek is hij een van de snelsten van het peloton, maar dat komt er lang niet altijd uit. Het is dan ook alweer van de Giro d’Italia 2021 geleden dat hij een etappe in een grote ronde won. Alles moet op zijn plek vallen, wil hij zondag een punt achter deze periode zetten.

Dylan Groenewegen staat nog langer droog in de grote rondes. Bij hem moeten we teruggaan naar de Tour van 2019, toen hij de zevende etappe op zijn naam schreef. Dat was ook de laatste Ronde van Frankrijk die hij reed (tot die van dit jaar). Misschien dat het daarom weer even wennen was, zaterdag, tijdens de eerste rit-in-lijn. Groenewegen had moeite om zich te plaatsen en kwam niet verder dan een teleurstellende achtste plaats. De snelheid is er nochtans nog steeds, zo bewees hij in Ronde van Hongarije en de Ronde van Slovenië liet zien. Natuurlijk, dat zijn niet de grootste wedstrijden, maar in Hongarije troefde hij wel Fabio Jakobsen af. En dat is niet de minste, hebben we in Nyborg gezien.

Naast Groenewegen en Jakobsen, sprintte er in etappe twee nog een Nederlander mee: Danny van Poppel. Met een vierde plek deed hij dat verre van onverdienstelijk. Het zal hem het vertrouwen geven om er zondag weer vol voor te gaan, ook al kwam hij eigenlijk naar de Tour de France met andere ambities dan zelf sprint. Het was de bedoeling dat Van Poppel de sprint aan zou trekken voor Sam Bennett, maar die werd door vormgebrek thuisgelaten door de ploegleiding van BORA-hansgrohe. Hoewel de Nederlander daar naar eigen zeggen van baalde, biedt het ook kansen. Met zijn vorm van dit jaar moet hij in staat zijn om voor een stunt te zorgen.

In de tweede etappe eindigde één plekje voor Jasper Philipsen, die niet tevreden zal zijn geweest met zijn vijfde plek. In de Tour van vorig jaar was hij er al meermaals dichterbij en dit jaar boekte hij reeds vier ritzeges, ook tegen de groten. Zondag kan alles echter weer anders zijn. Vorig najaar, in de Ronde van Spanje, bewees hij al dat hij op een goede dag ook Jakobsen aan kan. Al lijkt die laatste alleen maar beter te worden.

Terwijl Philipsen misschien een beetje teleurgesteld zal zijn met zijn uitslag, kan Mads Pedersen tevreden terugkijken op de tweede dag van de Tour. Na zijn zesde plaats in de openingstijdrit, eindigde hij nu als derde. Nochtans was het waaierspektakel, waar de sterke Pedersen ongetwijfeld op gehoopt had, uitgebleven. Het bewijst alleen maar dat de ex-wereldkampioen ook mee kan spelen in een pure sprint. Misschien is hij niet de allersnelste, maar hij smijt zich er wel tussen en zou zomaar eens kunnen verrassen. Hij zal op de laatste dag in Denemarken graag de show willen stelen.

Iemand die dat in het verleden al vele malen heeft gedaan, de show stelen, is Peter Sagan. De laatste jaren loopt het allemaal wat moeizamer, maar in de laatste Ronde van Zwitserland snoepte hij toch weer een ritzege mee. Ook in de massasprint van gisteren smeet hij zich er als vanouds tussen. Dat resulteerde in een zesde plaats, maar met een beetje meer mazzel had er een betere klassering voor de Slowaak ingezeten. Wie weet lukt hem dat in Sønderborg.

Een andere oudgediende luistert naar de naam Alexander Kristoff. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert schreef in zijn carrière al vier keer een Touretappe op zijn naam. Dit voorjaar won de Beer van Stavanger de Scheldeprijs. Dat was met een solo, maar hij bewees in 2022 ook nog steeds over rappe benen te beschikken. In februari was hij de snelste in de Clasica de Almeria, in de Tour of Norway ging hij drie maanden later aan de haal met de slotrit. Bij de eerste sprintafspraak in de Ronde van Frankrijk gaf hij evenwel niet thuis: hij kwam niet verder dan een elfde plek. Schrijf de sterke Noor echter nooit af.

Terwijl Kristoff een matige uitslag noteerde, kwam Alberto Dainese helemaal niet aan sprinten toe. Hij kwam ten val op de Storebælts-brug en leek even slecht te blijven liggen. Het is dus afwachten of de ritwinnaar van rit elf van de laatste Giro d’Italia morgen over al zijn krachten kan beschikken.

We zijn aangekomen bij de outsiders. Die vinden we allereerst bij B&B Hotels-KTM, dat zaterdag twee mannen in de top-10 had met Luca Mozzato (negende) en Jérémy Lecroq (zevende). Op de tiende plaats zagen we Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) terug. De Fransman heeft met Amaury Capiot – de winnaar van de laatste Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise, voor Mads Pedersen – ook nog een snelle ploeggenoot.

Favorieten volgens WielerFlits

Weer en TV

De wind komt zondag vanuit het westen, meldt Weeronline ons. Dat betekent dat de renners de wind in de zij krijgen, maar dat zal eerder schuin van voren dan schuin van achteren zijn. De wind komt namelijk ook een tikkeltje vanuit het zuiden. Naar het einde toe buigt het parcours evenwel wat af, in een voor waaiers gunstige richting, maar misschien is dit überhaupt niet heel relevant. Windkracht 3 lijkt namelijk niet genoeg voor chaos.

Tijdens de derde etappe trekken er ook nog enkele buitjes over Denemarken. Deze zijn niet heftig, maar kunnen wel zorgen voor een nat wegdek. Het wordt zo’n 20 tot 22 graden.

Vanaf de start om 12.45 uur hoef je via de online kanalen van de Eurosport Player en GCN+ niets te missen. Om 13.00 zijn er ook beelden op Eurosport 2. Sporza (Eén) en de NOS (NPO 1) schakelen respectievelijk vanaf 13.40 en 14.15 uur in met livebeelden.