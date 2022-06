Van Poppel baalt van ontbreken Bennett: “Had graag mijn lead-out skills willen laten zien”

BORA-hansgrohe begint vrijdag aan de Tour de France zonder Sam Bennett, die door de ploegleiding is thuisgelaten. Nu krijgt Danny van Poppel enkele keren de kans om voor eigen succes te sprinten, maar de Nederlander vindt het jammer dat Bennett er niet bij is. “Ik had toch wel graag mijn lead-out skills willen laten zien aan het grote publiek”, zei Van Poppel tijdens de ploegenpresentatie van gisteren voor de camera van de NOS.

“Het is wel een verrassing”, zegt Van Poppel over het ontbreken van Bennett. “Maar ook weer niet. Vlasov, onze kopman, rijdt supergoed. Sam komt er nog niet echt aan te pas. Ikzelf rijd gewoon heel goed dit seizoen, ik verras mezelf ook wel. Heel mooi dat ze me meenemen.”

Andere rol

Welke rol Van Poppel nu zal vervullen, weet hij nog niet precies. “Daar durf ik nog niet echt wat op te zeggen. Ik heb begrepen dat ik in sommige sprints wel mijn kans mag gaan, maar goed, ik ben lead-out man en dat had ik deze Tour liever laten zien. Want ik denk wel dat ik daar een van de beteren in kan worden”, aldus de 28-jarige renner, die wel aangeeft te dromen van een ritzege. “Maar wat ik zeg: ik ben lead-out man. Dat zit in mijn hoofd en dat had ik hier willen laten zien. Helaas kan dat niet, dan moet ik me nu op een andere manier laten zien.”

Van Poppel gaat er ondanks de wijziging het beste van maken, zegt hij. “Ik doe mijn best, ik doe mijn job. Je kan moeilijk zeggen: ‘Ik ga niet naar de Tour, omdat ik lead-out man ben’. Ik ben hier met een supersterke ploeg. Elke naam is een supersterke renner, dus ik ben sowieso trots om hier deel van uit te maken.”

Vlasov helpen

Daarmee doelt Van Poppel onder anderen op Vlasov, voor wie de Nederlander vooral in de eerste week het nodige werk zal proberen te verrichten. “Op de kant rijden kan ik goed, dat hebben ze ook gezien. Daar wordt het heel belangrijk voor mij om Vlasov te helpen. Hij wordt hier wel een van de podiumkandidaten, dus daar zal ik hem bij moeten helpen.”