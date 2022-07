Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 17 naar Peyragudes

Tourorganisator ASO heeft gekozen voor korte en explosieve etappes in de slotweek door de Pyreneeën. De zeventiende etappe van woensdag start in Saint-Gaudens met ruim vijftig vlakke kilometers, maar daarna is het klimmen, klimmen en nog eens klimmen. De Col d’Aspin, de Houquette d’Ancizan en de Col de Val Louron-Azet volgen binnen veertig kilometer van elkaar. Na die laatste klim wacht de eerste finish bergop in deze bergketen, namelijk bovenop skioord Peyragudes.

De slotweek van deze Tour de France wordt gekenmerkt door twee aankomsten bergop in de Pyreneeën. De eerste daarvan staat gepland op 20 juli op het vliegveld van Peyragudes. Ook opmerkelijk, de rit van Saint-Gaudens naar Peyragudes is slechts 130 kilometer lang.

Parcours

Startplaats Saint-Gaudens was ook afgelopen seizoen onderdeel van het Tourparcours: Oostenrijks kampioen Patrick Konrad wist er een typische vluchtersrit te winnen. Vanuit deze stad in de Occitanie, waar in 1950 Gino Bartali een Touretappe won, verlopen de eerste ruim vijftig kilometer behoorlijk vlak. Ideaal voor een razendsnel eerste koersuur richting de voet van de eerste klim.

En dat is niet zomaar een beklimming. De Col d’Aspin (12 km aan 6,5%) voert de renners vanuit Arreau naar bijna 1.500 meter hoogte. Het is de eerste van vier serieuze cols in de laatste tachtig kilometer van deze bergrit. Na een korte afdaling volgt de tweetrapsraket Sarrat de l’Artigou-Hourquette d’Ancizan (8,2 km aan 5,1%). Vanaf de top is het nog maar vijftig kilometer tot de aankomststreep.

Wat volgt na de Hourquette d’Ancizan is een afdaling van ruim tien kilometer en een korte vallei richting Saint-Lary-Soulan. Hier in de Hautes-Pyrénées begint de klim naar de Col de Val Louron-Azet (10,7 km aan 6,8%). Afgelopen seizoen was deze col – niet al te lang maar wel heel steil – ook al onderdeel van de Tour. De rit met aankomst op de Col du Portet werd uiteindelijk een prooi voor geletruidrager Tadej Pogačar.

Na de duik richting het bergdorp Loudenvielle is het wachten op de slotklim naar het skioord Peyragudes. De beslissing valt op de acht kilometer lange klim, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%. Op de steilste stukken, onder meer in de laatste anderhalve kilometer voor de finish, tikt Peyragudes de 16% aan. De eindstreep ligt op 1.529 meter boven zeeniveau getrokken.

In de afgelopen tien jaar was Peyragudes drie keer eerder een aankomst in de grote rondes. In 2012 won Alejandro Valverde er in de Tour de France, een jaar later was Alexandre Geniez de grote man in de Vuelta a España en vijf jaar geleden zegevierde Romain Bardet in de Tour op de steile slotklim.

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.25 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Afstand: 129,7 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint La Barthe-de-Neste: tussen 14.10 en 14.15 uur

Passage Col d’Aspin: tussen 15.05 en 15.15 uur

Passage Hourquette d’Ancizan tussen 15.30 en 15.45 uur

Passage Col de Val Louron-Azet: tussen 16.15 en 16.40 uur

Favorieten

Het einde is nabij, Parijs is in zicht, maar voor de renners zal het nog aanvoelen als een eeuwigheid. De benen staan op ontploffen en het lijf schreeuwt om rust, maar eerst staan er nog twee loodzware Pyreneeënritten op het programma. Donderdag trekken de renners over de Aubisque en de Tourmalet naar skioord Hautacam, maar ook woensdag is het niet van de poes. De zeventiende etappe naar skioord Peyragudes wordt gekruid door vier beklimmingen, waarvan drie van de eerste categorie. In deze rit zal het kaf nogmaals van het koren worden gescheiden, en bereikt de strijd om de gele trui een eerste climax.

Het is lastig om op voorhand te voorspellen welk scenario er zal worden geschreven met betrekking tot de dagzege. Is dit een rit voor de aanvallers, de vroege vluchters, de mannen die al zijn uitgeschakeld voor het klassement maar nog wel de ambitie hebben om een etappe te winnen? Of strijden de klassementsmannen op de slotklim voor de ritoverwinning? We gaan toch uit van het tweede scenario, ook al omdat de etappe relatief kort is. In een rit van nog geen 130 kilometer is er van stilvallen nauwelijks sprake, en zal het voor de vluchters moeilijk worden om een grote voorsprong bijeen te fietsen.

En dus kijken we allereerst naar de mannen in de top van de algemene rangschikking. De eerste naam die ons dan te binnen schiet, is die van Jonas Vingegaard. De Deen gaat met nog vijf etappes te gaan aan de leiding en lijkt op weg naar zijn eerste Tourzege. De voorsprong op zijn naaste belagers lijkt toereikend, maar de renner van Jumbo-Visma is er nog lang niet. De cruciale etappes komen er nu aan, te beginnen met die naar Peyragudes. Vingegaard lijkt – op basis van de voorbije Alpenritten – echter de sterkste klimmer en zal dat graag nog een keer willen bewijzen in de eerste van twee echt zware Pyreneeënritten.

Vingegaard zal echter wel attent moeten koersen en de bewegingen van zijn grootste concurrent Tadej Pogačar in de gaten moeten houden. De Sloveen is de nummer twee in de stand, op 2m22s van Vingegaard, en zal de komende dagen dus moeten aanvallen om nog een kans te maken op een derde opeenvolgende Tourzege. Pogačar zit echter wel met het probleem dat zijn ploeg al de nodige opdoffers heeft gehad, met het uitvallen van Vegard Stake Laengen, George Bennett en Marc Soler. Dat kunnen we echter ook zeggen over Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie is – na de opgaves van Primož Roglič en Steven Kruijswijk – ook nog maar met zes man in koers.

Pogačar lijkt inmiddels weer volledig hersteld van zijn ongeziene optater in de Alpenrit naar de Col du Granon. Een dag later ging hij namelijk al in de aanval op de flanken van l’Alpe d’Huez en ook in de rit naar Mende probeerde hij Vingegaard te kraken. Voorlopig nog zonder succes, maar de Sloveen zal het woensdag (en donderdag) ongetwijfeld weer proberen. Een kampioen als Pogačar zal niet zo snel genoegen nemen met een tweede plaats: de overwinning, daar draait het om. Hij beloofde op de rustdag al vuurwerk en gooide dinsdag op de flanken van de Port de Lers al de knuppel in het hoenderhok.

De rit van woensdag moet hem goed liggen: de beklimmingen zijn niet al te lang en de steile slotkilometer is spek naar de bek van de tweevoudig Tourwinnaar. Maar is hij op het moment suprême sterk genoeg om Vingegaard te lossen?

Waar twee Tourpretendenten vechten om één gele trui, gaat INEOS Grenadiers er mee heen? We sluiten niet uit dat de Britse sterrenformatie nog iets in petto heeft voor in de slotweek. Met Geraint Thomas (3e op 2m43s van Vingegaard), Adam Yates (6e op 5m28s) en Tom Pidcock (10e op 10m11s) heeft de ploeg nog altijd meerdere ijzers in het vuur. De drie Britten ondergaan voorlopig de wet van de sterkste, maar een derde week in de Tour de France blijft onvoorspelbaar. Dat weten ze bij INEOS Grenadiers maar al te goed: aan ervaring geen gebrek binnen de ploeg van directeur Rod Ellingworth.

Thomas koerst op zijn Thomas: de Tourwinaar van 2018 rijdt dan wel niet attractief, maar is de regelmaat zelve en weet op de kritieke momenten telkens zijn wagonnetje aan te haken. De 36-jarige Brit lijkt de voornaamste kanshebber voor het laatste podiumtreetje in Parijs, zeker met de tijdrit op de voorlaatste dag in het achterhoofd. Thomas kan woensdag misschien ook wel profiteren van de strijd tussen Vingegaard en Pogačar en zo op kousenvoeten de etappe winnen. Yates is ook een renner die wellicht kan toeslaan vanuit de underdogpositie. De 29-jarige klimmer is bezig aan een goede Tour en de slotklim naar Peyragudes is op zijn lijf geschreven, al moest hij dinsdag wel tijd prijsgeven op weg naar Foix.

En dan hebben we, last but not least, Tom Pidcock. De veelzijdige speelvogel kan woensdag misschien wel een tweede Tourritzege op zijn palmares bijschrijven, nadat hij eerder al de beste was op l’Alpe d’Huez. Toen bleek Pidcock de sterkste vanuit de vlucht en we sluiten niet uit dat de sportieve duizendpoot ook in de Pyreneeën weer voor de aanval kiest. Pidcock staat er nog goed voor in het klassement, maar met een achterstand van goed tien minuten op het geel zal hij normaal gesproken wel wat ruimte krijgen. En een Pidcock die ruimte krijgt om zijn ding te doen, is zeer gevaarlijk, zo hebben we deze Tour wel weer gezien.

Andere lieden om in de gaten te houden, mochten de klassementsrenners om de ritzege strijden, zijn Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en David Gaudu (Groupama-FDJ). Quintana maakte een erg goede beurt in de etappe naar Foix en is opgeschoven naar de vierde plaats in het klassement. De achterstand op nummer drie Thomas is zo’n anderhalve minuut, maar Quintana liet in de rit naar de Col du Granon (tweede achter een ontketende Vingegaard) zien dat hij nog altijd ongenadig hard kan klimmen. De kopman van Arkéa-Samsic zal op zijn ‘oude dag’ nog graag een keer op het Tourpodium willen staan. En een rit winnen in de Pyreneeën.

Gaudu – de nummer vijf in de stand – was in het verleden behoorlijk wisselvallig, zeker in een koers over drie weken. De ranke berggeit van Groupama-FDJ pakt het dit jaar echter verstandig aan. Gaudu laat zich niet meer zo snel opjagen, kiest nu steevast voor zijn eigen tempo en weet zo vaak nog vanuit de achtergrond terug te keren. De Fransman zal woensdag misschien wel voor het eerst de knuppel in het hoenderhok gooien. Van zijn landgenoot Romain Bardet, in 2017 nog winnaar in Peyragudes, hoeven we niet veel meer te verwachten. De renner van Team DSM heeft het zichtbaar lastig en zakte dinsdag, in de rit naar Foix, toch wel door het ijs.

BORA-hansgrohe is nog op zoek naar zijn eerste zege in deze Tour, maar wellicht is het met Aleksandr Vlasov woensdag wel prijs. De 26-jarige kopman voor het klassement kende – mede door een valpartij in de rit naar Longwy – een moeilijke opstartfase, maar lijkt met de dag beter te rijden. Zo kon hij afgelopen zaterdag – op de slotklim in Mende – al mee met de beste klimmers. In de rit naar Foix zocht hij de aanval, wist hij wat minuten terug te pakken in het klassement, maar kon hij toch niet mee op het moment dat er écht hard werd doorgetrokken. Heeft hij woensdag nog betere benen?

Wie we nog meer hebben genoteerd voor de rit naar Peyragudes? Enric Mas, voorlopig elfde in het algemeen klassement, zal nog wel iets willen laten zien in de Pyreneeën. De renner van Movistar was in de etappe naar l’Alpe d’Huez in staat om de beste klimmers in deze ronde te volgen, maar is niet echt een winnaar en wisselt goede dagen af met mindere momenten. Voor Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) is het nu vooral zaak om zijn top 10-notering vast te houden. Misschien is Alexey Lutsenko – de kopman van Astana Qazaqstan – wel de gevaarlijkste outsider voor de dagzege. De Kazach werd al achtste op de Col du Granon en klimt zeker niet slecht.

Onze laatste ster gaat naar een renner, die al lang en breed is uitgeschakeld voor een goed klassement. We dienen namelijk ook rekening te houden met een strijd op twee fronten. Mocht een sterke vluchtgroep wegrijden en wegblijven op weg naar Peyragudes, dan kunnen we er vergif op innemen dat Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) mee is. De Franse vechtjas en publiekslieveling bij uitstek staat voorlopig nog met lege handen, maar we kunnen niet zeggen dat hij het niet heeft geprobeerd. Zo was hij al derde in de rit naar Mende en vierde in de etappe naar Châtel. Is het woensdag wel raak voor Pinot?

Pinot zal dan misschien wel moeten afrekenen met de volgende namen: Bob Jungels (AG2R Citroën), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Damiano Caruso, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Chris Froome, Michael Woods (Israel-Premier Tech), Ion Izagirre (Cofidis), Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), Carlos Verona (Movistar), Pierre Latour (TotalEnergies) en Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). De mannen van Israel-Premier Tech verkeren in een jubelstemming na de verrassende zege van Hugo Houle in Foix en misschien kunnen Froome en Woods woensdag wel toeslaan.

Favorieten volgens WielerFlits:

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Woensdag staat er dus een korte etappe op het programma, maar wel eentje met vier pittige beklimmingen van Saint Gaudens naar Peyragudes. De zon zal wederom flink schijnen, maar er zijn ook wolkenvelden en zo warm als in de tweede week zal het zeker niet worden. Het blijft droog en het wordt maximaal 27 graden, zo meldt Weeronline ons.

De zeventiende etappe is vanaf 13.00 uur live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Vanaf 13.20 en 13.40 uur schakelen ook respectievelijk NPO 1 en Sporza op Eén over naar de Tour. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van deze verraderlijke Pyreneeënrit. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!