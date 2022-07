Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 15 naar Carcassonne

Na al het spektakel in de tweede week, wordt deze op zondag afgesloten met de venijnige vijftiende etappe van Rodez naar Carcassonne. Op het oog lijkt het kansrijk voor de sprinters, met onderweg slechts twee beklimmingen van derde categorie. Toch zal het kantje boord zijn, met ook aanvallers op de loer. In 2018 was vluchter Magnus Cort nog de beste in Carcassonne, vorig jaar won Mark Cavendish er een massasprint. WielerFlits blikt vooruit!

Het peloton begint in Rodez, daar waar Greg Van Avermaet ‘leerde’ winnen. U weet wel, die ene Tour de France-overwinning op Peter Sagan op de oplopende aankomst in Rodez in 2015. Het was de 23e profzege van Van Avermaet, die in 2007 debuteerde op het hoogste niveau. Na die ene dag in Rodez wist hij daar in vier jaar tijd nog achttien zeges aan toe te voegen, waaronder Omloop Het Nieuwsblad, Tirreno-Adriatico, nóg een Tourrit, de Olympische Spelen, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Parcours

Zo daags voor de laatste rustdag in deze Tour de France kiest de organisatie voor een lange etappe van 200 kilometer van Rodez naar Carcassonne. Hoewel beide steden wel een heuvelachtige, of soms zelfs bergachtige omgeving hebben, laat de ASO de heuvels deze keer voor wat ze zijn. De sprinters zijn aan zet. Natuurlijk kan een ontsnapping altijd standhouden, maar de organisatie lijkt te opteren voor een kans voor de rappe mannen op deze Tourzondag.

Een opvallende keuze, omdat organisaties er steeds meer voor kiezen om in de weekenden juist de lastige etappes te plannen. Dit is vooral in dienst van de tv-kijker, die toch vooral spektakel wil zien in – bij voorkeur – de bergen. Niets van dat alles. Een dag na de zware aankomst op Mende mogen de rappe mannen en hun helpers aan het werk. Toch zijn er twee beklimmingen van derde categorie, met eerst de Côte d’Ambialet (4,4 km aan 4,6%) en daarna de Côte des Cammazes (5,1 km aan 4,1%) op een kleine vijftig kilometer voor de finish.

“De wegen naar Carcassonne zijn vaak heuvelachtig en die lastige routes zijn vaak in het voordeel van de vluchters”, erkent ook Tourdirecteur Christian Prudhomme. “Maar in dit geval is het parcours op maat gemaakt voor de sprintersploegen. Zij moeten nog altijd hard werken om de aanval van de dag te controleren, want die kan nog altijd voor een verrassing zorgen.”

Voor de derde keer in vijf jaar is de finish van een Touretappe gelegen in het middeleeuwse Carcassonne. In 2018 was het een traditionele grote vluchtgroep die ging strijden om de overwinning met uiteindelijk alleskunner Magnus Cort als winnaar, voor Ion Izagirre en Bauke Mollema, en vorig jaar won Mark Cavendish een massasprint. In 2006 was er ook een Tourrit naar Carcassonne en destijds was Yaroslav Popovych de beste. Hij wist solo Alessandro Ballan en Óscar Freire voor te blijven in de vestingsstad.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.40 en 18.05 uur

Afstand: 202,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte d’Ambialet: tussen 14.45 en 14.55 uur

Tussensprint Saint-Ferréol: tussen 16.25 en 16.45 uur

Passage Côte des Cammazes: tussen 16.40 en 16.55 uur

Favorieten

De sprintersploegen zullen reikhalzend hebben uitgekeken naar deze etappe. Het zal zeker geen makkelijke opdracht zijn om etappe 15 te laten uitdraaien op een massasprint, maar het ligt zeker wel binnen de mogelijkheden. Ploegen als BikeExchange-Jayco en Alpecin-Deceuninck zullen er alles aan doen om hun sprinters nog eens een kans te geven om te sprinten voor de zege.

We komen dan ook meteen uit bij een van de grote favorieten voor de zege zondag, Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceunick, die de prachtige bijnaam de Vlam van Ham draagt, reed deze Tour al vier keer naar een notering in de top 10. In Calais, toen Wout van Aert het peloton verschalkte, was Philipsen de best of the rest. Bovendien kan de Limburger heuvelachtig terrein goed verteren, wat duidelijk in zijn kaarten speelt. Na de twee podiumplaatsen van dit jaar en zes van vorig jaar, zou het wel eens raak kunnen zijn voor de Vlaming.

Een ander sterk blok dat de vlucht van de dag hoogstwaarschijnlijk gaat controleren, is BikeExchange-Jayco. Nu, in de rit van vrijdag maakten ze tactisch niet meteen de beste keuze. De etappe van zondag, met aankomst in Carcassonne, speelt echter minder in de kaarten van de vluchters, aangezien de laatste gecategoriseerde heuvel op een kleine vijftig kilometer van de finish ligt. Dylan Groenewegen opschrijven voor de winst, is dus zeker een goede keuze. De Nederlander schoot deze Ronde van Frankrijk overigens al een keer raak, overtuigend zelfs.

Wie een heuvelachtig terrein en sprinten zegt, zegt ook Wout van Aert. De groenetruidrager is wederom bezig aan een sterke Tour de France met twee ritzeges. Ook als ploegmaat heeft de Belgische renner van Jumbo-Visma al meerdere keren getoond wat hij waard is. In de etappe van zondag zal zijn ploeg waarschijnlijk niet al te veel werk opknappen op kop van het peloton, maar als er gesprint wordt, zal Van Aert zeker meedoen. Dat hij dan ook een kanshebber is voor de zege, staat zo vast als een huis.

Fabio Jakobsen en Caleb Ewan horen bij de snelste mannen in de wereld, op de fiets dan toch. Beiden hebben echter een aantal zware dagen achter de rug. In de Alpen moesten ze vechten tegen de tijdslimiet, maar ook in de ritten van vrijdag en zaterdag zagen de sprinters van Quick-Step-Alpha Vinyl en Lotto Soudal af. Voor Ewan kwam daar op vrijdag ook nog eens een stevige valpartij bij. Toch schrijven we de twee renners op. Een topsprinter die een kans ruikt op een zege, die kan altijd net dat extra. Mocht Jakobsen of Ewan zich tijdens de etappe goed voelen, en hun ploeg dan ook op kop gaat rijden, lijkt de vlucht zeker niet voor de zege te gaan strijden.

Outsiders voor de zege in een massasprint zijn Peter Sagan (Total Energies) en Michael Matthews (BikeExchange-Jayco). Oud-wereldkampioen Sagan was er al drie keer redelijk dichtbij, maar moet zich tegenwoordig in een pure sprint toch gewonnen geven. Matthews greep zaterdag nog op indrukwekkende wijze de zege in Mende. Zowel Sagan als Matthews zijn wel degelijk gevaarlijke klanten voor de overwinning in Carcassonne, al zal de Australiër wellicht een dienende rol krijgen.

Daarachter is het wat meer zoeken naar favorieten. Mads Pedersen schoot vrijdag nog raak in de overgangsrit naar Saint-Étienne, maar sprintte eerder deze Tour ook al naar een knappe derde plaats in Denemarken. De renner van Trek-Segafredo durft zich te gooien in massasprints en houdt ook van heuvelend terrein. Ook Danny van Poppel is normaal gezien een kanshebber. De Nederlander van BORA-hansgrohe sprintte al tweemaal mee om de zege, maar gaf vrijdag aan dat hij zich ziekjes voelt en uitkijkt naar de rustdag.

Mocht er toch een vlucht van de dag uit de handen van het peloton blijven, dan kijken we natuurlijk naar specialist Taco van der Hoorn. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert greep eerder deze Tour nog nipt naast de zege in de Roubaix-rit, toen hij het in de sprint moest afleggen tegen Simon Clarke. Ten slotte noteren we ook Magnus Cort. De Deen van EF Education-EasyPost graaide deze week al een etappe mee en won bovendien in de Tour van 2018 de rit die aankwam in Carcassonne, uit – jawel – de ontsnapping.

Favorieten volgens WielerFlits:

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Tijdens de start is het in Rodez zo’n 30 graden, meldt Weeronline ons. Daarbij schijnt de zon volop bij een matige oostenwind. Gedurende de middag wordt het steeds warmer. Bij de finish in Carcassonne geeft de thermometer mogelijk 35 graden aan. Deze temperaturen zullen de etappe niet makkelijker maken. De wind die er staat, zal waarschijnlijk ook niet echt verfrissend zijn.

De vijftiende etappe is vanaf 12.50 uur live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Vanaf 13.50 uur schakelt NPO 1 over naar de Tour, Sporza op Éen doet dat om 14.15 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van deze rit naar Carcassonne. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!