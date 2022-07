Tour 2022: Temperatuur zakt komende dagen nauwelijks onder 30 graden

De Tour de France staat bij veel mensen synoniem aan de zomer, en het weerbeeld doet daaraan mee aan het einde van de tweede week. Tropische temperaturen werden al aangekondigd en Weeronline heeft nu nog wat specifieker gekeken naar de weersverwachting voor dit Tourweekend.

Dit weekend staan de etappes van Saint-Étienne naar Mende en Rodez naar Carcassonne op het programma. Naast de pittige beklimmingen spelen de weersomstandigheden een grote rol. Het wordt namelijk zeer warm met veel zonneschijn.

Tijdens de start van de veertiende etappe, op zaterdag 15 juli, is het in Saint-Étienne zo’n 27 graden. Daarbij schijnt de zon volop bij een matige noorden- tot noordwestenwind. Gedurende de middag loopt de temperatuur verder op. Bij de finish in Mende geeft de thermometer mogelijk 34 graden aan. Deze temperaturen maken de bergbeklimmingen extra zwaar. Op de hogere delen kan wel af en toe een verfrissend briesje waaien.

Tot 35 graden

Op zondag, tijdens de etappe van Rodez naar Carcasonne, is het snikheet. De maximumtemperatuur komt dan plaatselijk uit op 35 graden. Aan het weerbeeld verandert vrij weinig. Er waait weinig wind en de luchten zijn meestal blauw van kleur.

Na het weekend staat er eerst een rustdag op de planning. Ook na de rustdag krijgen de wielrenners te maken met zeer hoge temperaturen. Wel wordt het dinsdag in Foix met 33 graden iets minder heet dan de dagen ervoor.