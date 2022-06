Tour 2022: Team DSM met Bardet, Dainese, Degenkolb en twee Nederlanders

Team DSM gaat in de Tour de France op jacht naar etappezeges met onder meer Romain Bardet en sprinters Alberto Dainese en John Degenkolb. In de achtkoppige selectie van het Nederlandse team zitten met Nils Eekhoff en Martijn Tusveld ook twee Nederlanders.

Grote afwezige in de selectie is Søren Kragh Andersen. De Deen, die in 2020 nog twee etappes won in de Tour, wil zijn contract niet verlengen en mag daardoor niet naar de Tourstart in eigen land. “We hebben in het verleden gezien hoe belangrijk het is om een volledig gecommitteerde ploeg te hebben voor grote doelen”, klinkt het vanuit Team DSM. “De ploeg die we nu hebben geselecteerd is gemotiveerd om allemaal voor hetzelfde doel te gaan.”

Opvallend is ook dat vier renners die de Giro d’Italia reden eerder dit jaar, ook in de Tour van start gaan. Dat zijn Bardet, Dainese (die nog een rit won in de Giro, red.), Tusveld en Chris Hamilton.

Debutantenbal

Voor Nils Eekhoff (24) wordt het zijn tweede Tourdeelname, nadat hij vorig jaar zijn debuut maakte in La Grande Boucle. De 28-jarige Tusveld reed de Tour de France nog nooit. Wel betwistte de Utrechter al twee keer de Giro en drie keer de Vuelta.

De 23-jarige Andreas Leknessund en de 21-jarige Kevin Vermaerke starten in Kopenhagen aan hun eerste grote ronde ooit. Leknessund toonde onlangs vorm met een ritzege in de Ronde van Zwitserland. Chris Hamilton (27) reed al zeven grote rondes, maar nog nooit de Tour. Na vijf Giro’s en twee Vuelta’s maakt de Australische klimmer zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

“Focus op ritzeges”

“We kijken allemaal uit naar de Tour. We gaan dit jaar echt voor ritzeges”, blikt DSM-coach Matt Winston alvast vooruit. “Dag voor dag zullen we een plan maken en bekijken waar onze kansen liggen. De groep is erg gemotiveerd en we kijken er naar uit om op alle terreinen mee te strijden.”