Tour 2022: starttijden openingstijdrit, Van der Poel start vroeg

De Tour de France begint vrijdag met een individuele tijdrit over 13,2 kilometer door hartje Kopenhagen. Jérémy Lecroq (B&B Hotels – KTM) bijt om 16.00 uur het spits af. Elf minuten later is Mathieu van der Poel al aan de beurt. De laatste starter is Marc Soler (UAE Emirates), die om 18.55 begint aan zijn rit tegen de klok. WielerFlits zet de belangrijkste tijden op een rij.

Starttijden Nederlanders

16u04 – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

16u11 – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

16u38 – Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl)

17u16 – Martijn Tusveld (Team DSM)

17u29 – Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

17u47 – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

17u48 – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

17u59 – Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

18u29 – Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

18u44 – Nils Eekhoff (Team DSM)

Starttijden Belgen

16u05 – Tim Wellens (Lotto Soudal)

16u33 – Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

16u48 – Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

16u49 – Frederik Frison (Lotto Soudal)

16u55 – Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Fenix)

17u04 – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

17u11 – Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

17u33 – Florian Vermeersch (Lotto Soudal)

17u39 – Edward Planckaert (Alpecin-Fenix)

17u44 – Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl)

17u56 – Amaury Capiot (Arkéa-Samsic)

18u17 – Brent Van Moer (Lotto Soudal)

18u21 – Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert)

18u25 – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

18u30 – Stan Dewulf (AG2R Citroën)

18u32- Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

18u52 – Oliver Naesen (Ag2R Citroën)

18u54 – Nathan Van Hooydonck

Starttijden favorieten eindklassement, volgens onze voorbeschouwing

16u15 – Enric Mas (Movistar)

16u19 – Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers)

16u20 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

16u28 – Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

16u39 – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

16u40 – Ben O’Connor (AG2R Citroën)

16u41– Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

16u42 – Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

17u05– Tadej Pogacar (UAE Emirates)

17u25 – Adam Yates (INEOS Grenadiers)

Starttijden favorieten etappezege, volgens onze voorbeschouwing

16u07 – Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

16u11 – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

16u20 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

16u26 – Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

16u34 – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

16u41– Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

17u00 – Matteo Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl)

17u03 – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

17u04 – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

17u05– Tadej Pogacar (UAE Emirates)