Tour 2022: Quintana, Barguil en Hofstetter speerpunten Arkéa-Samsic

Nairo Quintana, Warren Barguil en Hugo Hofstetter zijn de meest in het oog springende namen, als we naar de definitieve selectie kijken van Arkéa-Samsic voor de komende Tour de France.

Met Quintana (32) en Barguil (30) rekent de Franse formatie op twee ervaren klimmers, die hun strepen al hebben verdiend in de Tour de France. Quintana stond zelfs drie keer op het eindpodium in Parijs. In 2013 en 2015 moest hij alleen zijn meerdere erkennen in Chris Froome, in 2016 eindigde hij achter de Brit en Romain Bardet als derde in het eindklassement. Quintana won verder drie bergetappes (in 2013, 2018 en 2019) en reed ook in 2018 en 2019 bij de eerste tien in de algemene rangschikking.

Barguil weet ook hoe het is om voor een klassement te rijden in de Tour. De Franse klimmer werd in 2017 en 2019 namelijk tiende in de eindafrekening. In die bewuste Tour van 2017 wist Barguil de harten van de Franse wielerfans te veroveren. De aanvalslustige renner won dat jaar namelijk twee bergetappes – naar Foix en op de top van de Col d’Izoard – en de bolletjestrui. Barguil is ook dit jaar weer een van de renners om in de gaten te houden, als het gaat over het bergklassement.

Quintana en Barguil wisten dit seizoen al aardig wat successen te boeken en zullen ongetwijfeld met vertrouwen aan de start verschijnen van de Tour. Dit is ook het geval voor Hugo Hofstetter, die (bij afwezigheid van sprintkopman Nacer Bouhanni, die nog steeds herstellende is van een zware valpartij in de Ronde van Turkije) de sprinthonneurs mag waarnemen. De 28-jarige Fransman won dit jaar al Tro-Bro Léon en verzamelde reeds 21(!) top 10-noteringen.

Arkéa-Samsic heeft met Amaury Capiot en Connor Swift overigens nog twee rappe mannen in de gelederen. Ook Maxime Bouet, Matis Louvel en Łukasz Owsian mogen zich opmaken voor de belangrijkste koers van het jaar. De Tour de France staat voor 1-24 juli op de kalender.