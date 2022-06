Tour 2022: Peter Sagan en Pierre Latour blikvangers bij TotalEnergies

Peter Sagan zal vrijdag in Kopenhagen beginnen aan zijn elfde opeenvolgende Tour de France. De Slowaak is de grote blikvanger binnen de selectie van TotalEnergies. De Franse formatie heeft verder de nodige puncheurs en rittenkapers geselecteerd. Een ‘opvallende’ naam is die van Pierre Latour.

Latour leek begin juni namelijk nog een kruis te kunnen maken over de Tour de France, nadat hij bij een val in de Mercan’ Tour Classic een breuk in zijn radius (andere naam voor het spaakbeen) had overgehouden. Deelname aan het Critérium du Dauphiné kon de klimmer vergeten en ook de Tour leek te vroeg te komen, maar zijn herstel verliep voorspoedig. Latour kon afgelopen week al meedoen aan de Franse kampioenschappen.

De 28-jarige renner werd vierde op het Frans kampioenschap tijdrijden en heeft de ploegleiding weten te overtuigen van zijn fysieke staat van paraatheid. Latour, in 2018 nog winnaar van de witte jongerentrui in de Tour, is er komende maand dus bij. Net als Peter Sagan, die in de Ronde van Zwitserland nog kreeg af te rekenen met een (nieuwe) coronabesmetting. De drievoudige wereldkampioen was echter asymptomatisch en kwam afgelopen zondag alweer in actie: Sagan werd zelfs Slowaaks kampioen.

Sagan zal in de komende Tour graag willen scoren in de sprintetappes en krijgt zijn vaste adjudanten Daniel Oss en Maciej Bodnar mee in steun. Latour lijkt dan weer de aangewezen renner om een goed klassement te rijden. Die laatste kan in de bergen rekenen op steun van de Spaanse klimmer Cristián Rodríguez. Verder mikt de ploeg met Alexis Vuillermoz (ritwinnaar in het Critérium du Dauphiné), Anthony Turgis (tweede op het Frans wegkampioenschap) en Mathieu Burgaudeau (etappewinnaar in Parijs-Nice) op succes in de overgangs- en vluchtersritten.