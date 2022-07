Tour 2022: Opgave van Fabio Felline in de Pyreneeën

Fabio Felline heeft de zeventiende etappe van de Tour de France niet uitgereden. De Italiaan van Astana Qazaqstan kwam vroeg in de etappe in de problemen en had zichtbaar last van de luchtwegen.

Na Tim Wellens en Rafal Majka, die niet van start gingen in Saint-Gaudens, is Felline de derde uitvaller van de dag. Hij stond na zestien etappes op de 105e plaats in het algemeen klassement, op 2.55 uur achterstand van gele trui Jonas Vingegaard.