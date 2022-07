Tour 2022: Tim Wellens moet de wedstrijd verlaten na positieve coronatest

Tim Wellens zal niet van start gaan in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Belg testte vanochtend positief op corona en stapt noodgedwongen uit de wedstrijd. Dat meldt zijn ploeg Lotto Soudal op zijn sociale media.

“Helaas, Tim Wellens moet de wedstrijd verlaten”, begint het bericht van de Belgische ploeg. “Nadat hij vanochtend milde symptomen had, toonde een test aan dat hij Covid heeft.” Wellens eindigde in de etappe van dinsdag als 22e, nadat hij meezat met de vroege vlucht. Het was zijn beste uitslag tijdens deze Ronde van Frankrijk. In het algemeen klassement stond de 31-jarige renner 121e.

Unfortunately @Tim_Wellens has to leave the race. After having mild symptoms this morning, a test showed he has covid. pic.twitter.com/DwAmVW57y2

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 20, 2022