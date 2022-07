Tour 2022: Dijbeenblessure noopt Rafal Majka tot opgave

Rafal Majka gaat niet van start in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Poolse meesterknecht van Tadej Pogacar maakte gisteren een slippertje. Hij liep daarbij een dijbeenblessure op, waardoor hij niet in staat is om de wedstrijd te vervolgen. Dat meldt UAE Emirates.

Na zijn ongelukje van gisteren, ging eerst het nieuws rond dat Majka kampte met pijn aan zijn knie. Nu blijkt met name zijn dijbeen gekwetst. “Majka liep een verrekkingsblessure op aan zijn dijbeen, nadat hij door mechanische problemen in de zestiende etappe zijn ketting brak”, zegt Adrian Rotunno, de ploegdokter van UAE Emirates. “Dit resulteerde in een hoogwaardige scheur van zijn rechter quadriceps-spier, en helaas kan hij vanwege de spierbeschadiging niet verder rijden.”

De opgave van Majka is een aderlating voor Tadej Pogacar, de nummer twee in het algemeen klassement. Majka was zijn belangrijkste helper in de bergen. Eerder zag de tweevoudig Tourwinnaar twee andere klimknechten, George Bennett en Marc Soler, al uitvallen. Soler was ziek en kwam dinsdag buiten tijd binnen, Bennett testte voorafgaand aan de tiende etappe positief op corona. Ook Vegard Stake Laengen verliet reeds de koers vanwege een positieve coronatest.

Unfortunately @majkaformal will not start stage 17 of the #TDF2022 today. 👨‍⚕️ Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): "Majka sustained a strain injury to his thigh after some mechanical trouble on stage 16 when his chain broke. pic.twitter.com/kiNomp9wUG — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 20, 2022