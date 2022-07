Tour 2022: Motor Sporza uit koers gehaald na botsing met Nils Eekhoff

De motor waarop Sporza-verslaggever Maarten Van Gramberen zat in de achttiende etappe van de Tour de France, is tijdens de rit uit koers gehaald door de jury. De reden is de betrokkenheid van de motor bij een valpartij van Team DSM-renner Nils Eekhoff.

Het ongeluk gebeurde in de vlakke fase van de bergrit met finish in Hautacam. Op 95 kilometer van de finish waren er bij de passage van een dorp enkele versmallingen, waarbij renners, volgwagens en motoren met elkaar in de clinch kwamen.

Eekhoff kwam op hoge snelheid in aanraking met de motor van de Sporza-ploeg, waarna hij hard ten val kwam. Dat zorgde voor een plotselinge remactie van de ploegwagen van UAE Emirates, waar Jack Bauer (BikeExchange-Jayco) dan weer niet omheen kon. De Nieuw-Zeelander probeerde nog te remmen, maar botste vol op die wagen. Eekhoff en Bauer konden hun weg daarna, na een korte passage bij de koersdokter, wel vervolgen.

Naast de motor van Sporza werd ook een andere motard van de ASO, die ook betrokken was bij het incident, uit koers gehaald door de jury.

Jack Bauer kan hard remmende auto niet meer ontwijken #TDF2022 pic.twitter.com/juiiJXCsda — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 21, 2022