Tour 2022: geletruidrager Pogacar betrokken bij valpartij in openingsfase achtste etappe

Het Tourpeloton werd in de openingsfase van de achtste etappe naar Lausanne opgeschrikt door een massale valpartij. Ook geletruidrager Tadej Pogacar ging tegen het asfalt. De Sloveen leek geen al te grote schade over te hebben gehouden aan zijn val en kon met de hulp van zijn ploeggenoten terugkeren in het peloton. Kevin Vermaerke, ook gevallen, moest daarentegen de wedstrijd verlaten.

Hoewel enkele renners, waaronder Quinn Simmons en Taco van der Hoorn, nog probeerden om de sprong naar de drie koplopers te maken, hield het peloton uiteindelijk in om te wachten op de gele trui. Inmiddels is de situatie voor Pogacar dan ook alweer rechtgetrokken.

De Sloveen was overigens verre van de enige die viel. Onder anderen Maximilian Schachmann, Nairo Quintana, David Gaudu, Romain Bardet en Ben O’Connor, die eerder deze Tour ook al onderuit ging, behoorden tot de pechvogels. Peter Sagan, Primoz Roglic en Aleksandr Vlasov reden eveneens op achterstand. De schade viel bij hen echter nog mee in vergelijking met Kevin Vermaerke, die op moest geven.