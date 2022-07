Tour 2022: Fabio Jakobsen vier minuten voor tijdslimiet over finish op Hautacam

Fabio Jakobsen heeft ook de laatste bergetappe in de Tour de France overleefd. De sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl, die woensdag zestien seconden voor de tijdslimiet binnenkwam op Peyragudes, hield op Hautacam ruim vier minuten over op de tijdslimiet.

Dat het een zware opgave zou worden, wist Jakobsen voor de start al te melden. “Maar ik ga niet opgeven, dan maar de tijdslimiet”, waren zijn woorden. In de bergrit naar Hautacam loste hij aan de voet van de Col d’Aubisque uit het peloton, waarna het nog zo’n 80 kilometer koers was met ook nog de Col de Spandelles en de slotklim naar Hautacam.

Daar kwam de Nederlandse sprinter op 36 minuten en 40 seconden van ritwinnaar en geletruidrager Jonas Vingegaard over de finish. Ruim voor de tijdslimiet, die op meer dan 40 minuten stond. Jakobsen was aan de finish omringd door al zijn ploegmaats: Andrea Bagioli, Mikkel Honoré, Florian Sénéchal, Mattia Cattaneo en Yves Lampaert.

Als alles meezit voor Jakobsen, heeft hij nog twee sprintkansen voor de boeg. Vrijdag in Cahors en zondag in Parijs zijn potentiële kansen voor de sprinters. Zaterdag is de laatste individuele tijdrit.