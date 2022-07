Tour 2022: Enric Mas moet opgeven na positieve coronatest

Enric Mas gaat Parijs niet halen deze Tour de France. De kopman van Movistar is twee dagen voor het einde van de Ronde van Frankrijk positief getest op het coronavirus en gaat daarom niet meer van start in de negentiende etappe naar Cahors.

Met de opgave van Mas valt de nummer elf van het algemeen klassement uit. De Spanjaard zakte donderdag in de bergetappe naar Hautacam weg uit de top-10, mede door daalangst die hij heeft overgehouden aan een eerdere valpartij van dit seizoen.

Na achttien etappes keek Mas aan tegen een achterstand van 24.08 minuut op gele trui Jonas Vingegaard. Zijn beste daguitslag behaalde de Movistar-kopman op La Planche des Belles Filles, toen hij zevende werd. Op Alpe d’Huez werd hij achtste en in de rit naar Châtel negende.

.@EnricMasNicolau no tomará la salida en la 19ª etapa de @letour_es por positivo covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!

A DNS for us on stage 19 of the #TDF2022 is Enric Mas, after returning a positive covid result. Speedy recovery, mate! pic.twitter.com/j7zL6ksufG

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 22, 2022