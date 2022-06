Tour 2022: EF Education-EasyPost laat Esteban Chaves thuis, alle selecties gepresenteerd

Alle selecties voor de komende Tour de France zijn bekend. EF Education-EasyPost presenteerde vandaag als allerlaatste het achttal waarmee het naar Kopenhagen trekt voor het Grand Dèpart. Opvallende afwezige is Esteban Chaves.

Chaves werd onlangs zevende in het Critérium du Dauphiné en tweede in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Ruben Guerreiro, ook van EF Education-EasyPost, won die laatste wedstrijd. De Portugees is er wel bij, als de Ronde van Frankrijk vrijdag in Kopenhagen begint. Met Rigoberto Uran en Neilson Powless heeft de Amerikaanse ploeg ook nog twee andere renners in de gelederen die een klassement kunnen rijden. Uran eindigde in 2017 als tweede in de Tour, Powless sloot de Ronde van Zwitserland dit jaar af als vierde.

Verder heeft het team gevaarlijke rittenkapers als Magnus Cort-Nielsen en Alberto Bettiol. Stefan Bissegger is dan weer een van de kanshebbers voor de openingstijdrit. Jonas Rutsch en Owain Doull maken ook onderdeel uit van de selectie.

EF Education-EasyPost verschijnt vrijdag niet in de vertrouwde truitjes aan de start van de Tour de France. Om de terugkeer van de Tour voor vrouwen te vieren, heeft de ploeg speciale truitjes laten maken voor zowel het mannenteam als het vrouwenteam EF Education-TIBCO-SVB.