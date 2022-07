Tour 2022: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten op de tweede rustdag

Het algemeen klassement van de Tour de France heeft in het tweede weekend nog flink wat veranderingen ondergaan. In de top van het klassement zijn er weinig wijzigingen, want Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard zijn nog steeds de nummers 1 en 2. Hoe staan de andere favorieten ervoor op de tweede rustdag? WielerFlits zet alle klassementsrenners op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 9 van Tour de France

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) – in 33u43m44s

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 39s

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 1m17s

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 1m25s

5. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1m38s

6. Romain Bardet (Team DSM) op 1m39s

7. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 1m46s

8. Enric Mas (Movistar) op 1m50s

9. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) op 1m55s

10. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 2m13s

11. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 2m52s

12. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 3m12s

13. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) op 3m31s

14. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 3m40s

15. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) op 4m58s

16. Bob Jungels (AG2R Citroën) op 5m53s

17. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 6m39s

18. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) op 6m51s

19. Brandon McNulty (UAE Emirates) op 7m25s

20. Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) op 7m48s

22. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) op 9m41s

24. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 10m00s

30. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) op 17m12s

49. Michael Woods (Israel-Premier Tech) op 34m42s

55. Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) op 38m26s

86. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 49m58s

Opgaves: Jack Haig (Bahrain Victorious), Guillaume Martin (Cofidis)