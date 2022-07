Tour 2022: Caleb Ewan teleurgesteld in UCI na boete voor Michel Cornelisse

Michel Cornelisse kreeg tijdens de dertiende etappe twee boetes van 500,- Zwitserse Frank. Eentje daarvan ontving de Nederlandse ploegleider van Alpecin-Deceuninck omdat hij de gevallen Caleb Ewan meenam in het spoor van zijn ploegleiderswagen. Ewan is het niet eens met de beslissing van de UCI-commissaris.

“Ik weet niet precies wat de regels zijn”, tekent SBSSport op uit de mond van Ewan, die tijdens de veertiende etappe naar Mende overigens op grote achterstand rijdt. “Maar de UCI heeft het altijd over veiligheid… Ik zat aan de kant van de weg met een kapotte helm. Het logische om te doen was om me te laten checken door een dokter, voordat ik weer op mijn fiets sprong om verder te gaan. En als je dan nog terug in de wedstrijd wilt komen, heb je een beetje assistentie nodig.”

“Ik werd niet eens terug naar het peloton gebracht, maar naar een groep gelosten. Ik vind het teleurstellend. Meteen op de fiets springen met een mogelijke hersenschudding is waarschijnlijk het slechtste wat we kunnen doen.”

“Meestal hebben ze geen idee wat er aan de hand is”, zegt Ewan over de UCI-commissarissen, die volgens hem de koerssituatie vaak niet aanvoelen. “Ik denk dat iedereen in de karavaan weet dat het niet was omdat ik gelost was. Ik kwam van achteren en het was een rivaliserende ploeg die me hielp. Alpecin wist dat ik misschien Philipsen kon verslaan, als ik terugkwam in het peloton. Maar toch hielpen ze me, want ze wisten dat ik überhaupt in een nadelige positie was. Het was aardig van hen om dat te doen. De commissarissen moeten zich schamen voor wat ze gedaan hebben.”