Michel Cornelisse over boze UCI-commissaris na hulp aan Ewan: “Die man heeft geen gevoel ofzo”

Michel Cornelisse kreeg het in de dertiende etappe van de Tour de France aan de stok met een commissaris van de UCI. De ploegleider van Alpecin-Deceuninck hielp de gevallen Caleb Ewan achter zijn auto terug naar het peloton, maar daar was het jurylid niet van gediend. Met wilde armgebaren wees hij Cornelisse terecht. “Ik weet niet waarom die man zich zo druk maakte”, zegt Cornelisse na afloop bij de NOS.

“Ik zie de hele week valpartijen gebeuren en dat renners dan terug mogen keren achter de auto. Dus ik denk, waarom niet? Er was geen ploeg in de buurt (voor Ewan, red.) dus ik wilde hem meenemen. Toen kwam de commissaris en probeerde ik gas te geven, maar er zaten twee politiemotoren voor me. Ik reed daar al 80 km/h. Dan kan ik wel 120 gaan rijden, maar ja…”

Op tv was te zien hoe de commissaris Cornelisse terechtwees. “Die was boos, maar ik was ook boos. Ik kon daar niet harder rijden. Met Ewan reed ik al 80 km/h achter de auto en er reden motoren voor. Ewan was al bijna bij de auto’s, dus ik weet niet waarom die man zich zo druk maakte”, aldus de Amsterdammer, die daarna een bedankje kreeg van de wagen van Lotto Soudal. “Dat doe je onder mekaar… Ik zie het de hele week niet anders gebeuren. Ik vind het ook niet meer dan normaal.”

Twee boetes

“Maar ik zal wel lezen vanavond. Die man heeft geen gevoel ofzo. Het is niet een renner van mijn eigen ploeg, en die jongen is gevallen. Hij is niet gelost”, vindt Cornelisse. Een blik op het juryrapport leert ons inderdaad dat Alpecin-Deceuninck twee boetes heeft gehad van 500 Zwitserse Frank. Eentje voor het stayeren van Ewan en eentje voor het niet-respecteren van de instructies van de commissarissen.

Cornelisse had echter nóg een reden om Ewan terug te brengen naar het peloton, want beide ploegen wilden een sprint in Saint-Étienne. “Dat is een heel ander verhaal. Wij waren de enige ploegen die nog koers maakten, anders had het peloton op 20 minuten binnengekomen. Dan begrijpt de commissaris ook niet veel van het wielrennen. Het werd een heel moeilijk verhaal. Meer ploegen hadden steun kunnen geven. Vooral voor Jasper Philipsen zijn we teleurgesteld. We hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt”, aldus Cornelisse.

Collegialiteit in het peloton. Jury stuurt volgwagen Alpecin-Deceuninck weg bij Ewan. Lotto-Soudal dankt met een duimpje. #TDF2022 pic.twitter.com/PO5sa2cVsc — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 15, 2022