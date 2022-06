Kämna, Zwiehoff en Gamper beloond met nieuw contract na succesvolle Giro

BORA-hansgrohe heeft de contracten van Lennard Kämna, Ben Zwiehoff en Patrick Gamper met een jaar verlengd. Daardoor rijdt het trio dat deel uitmaakte van de succesvolle Giro d’Italia-ploeg rond eindwinnaar Jai Hindley, ook in 2023 voor het Duitse WorldTeam.

Kämna koerst sinds 2020 voor de Duitse ploeg en won sindsdien onder meer de bergetappe naar Villard-de-Lanc in de Tour de France van 2020 en de bergrit naar de Etna in de afgelopen Giro d’Italia. “Ik ben erg blij om met BORA-hansgrohe verder te gaan en mijn contract te verlengen. Het is dit seizoen al duidelijk geworden dat we in dezelfde richting denken en werken. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik sinds 2020 heb gekregen en ik denk dat ik met enkele resultaten heb kunnen overtuigen.”

Voor ploegmanager Ralph Denk is de 25-jarige Duitser ‘absoluut een uitzonderlijke renner’. “Zijn talent maakt hem ongelooflijk veelzijdig, wat natuurlijk zeer mooi is voor ons als team omdat we breed kunnen inzetten. Zijn wedstrijd-instinct stelt hem in staat om situaties te herkennen waar anderen niet op anticiperen en Lenni kan op die momenten het verschil maken. Hij is echt een karakter, heeft wat ruwe kantjes en komt op voor zijn mening, maar dat is wat hem onderscheidt en dat is waarom hij zo goed bij ons past.”

De 25-jarige Oostenrijker Gamper en de 28-jarige Ben Zwiehoff uit Duitsland zijn volgens Denk renners waar de ploeg op kan vertrouwen. “Ben heeft zijn sterktes in de bergen, Patrick op het vlakke en beiden waren belangrijke bouwstenen van ons succes in de Giro. We waarderen hun loyaliteit en daarom hebben we de contracten van beiden verlengd.”