Maximilian Schachmann staat dit weekend niet aan de start van de Duitse kampioenschappen. De Duitser kampt met een coronabesmetting, zo laat zijn ploeg BORA-hansgrohe weten in een persbericht.

Schachmann staat ook op de longlist van BORA-hansgrohe om de Tour de France te rijden. Zondag maakt zijn ploeg die selectie bekend. Of Schachmann de Tour gaat halen, is volgens zijn team nu nog niet in te schatten.