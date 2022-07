Tour 2022: Vermoeide Alexis Vuillermoz afgevoerd vanwege hitteberoerte

Alexis Vuillermoz is na afloop van de negende etappe ingestort en met een ambulance afgevoerd. De Fransman van TotalEnergies laat weten dat het gaat om extreme vermoeidheid. Ook heeft hij onderweg overgegeven. TotalEnergies geeft aan dat het een hitteberoerte was.

De 34-jarige Vuillermoz kwam zondag als 159ste over de finish in de bergrit van Aigle naar Châtel, op bijna 36 minuten van ritwinnaar Bob Jungels. Volgens TV2 Sport stortte Vuillermoz kort na de eindstreep in en en bleef hij minutenlang liggen, nadat hij eerst wat winegums en andere dingen had gegeten. Daarna voelde hij zich niet lekker, waarna hij geholpen werd door medisch personeel en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht is.

“Het viel me op dat hij hier eerst op de trap zat voordat hij ging liggen, en dat het steeds erger werd voordat hij hulp kreeg”, zei Emil Vinjebo, renner bij Riwal en nu analist bij de Deense tv, erover. “Het is moeilijk in te schatten wat er is gebeurd, omdat hij er goed uitzag toen hij wat suiker binnen kreeg. Hij was volledig uitgeput, dus er moest een ziekte in het lichaam zijn die eruit kwam waardoor zijn hartslag omlaag ging.”

Inmiddels heeft Vuillermoz zelf gereageerd op sociale media. “Na de finish stortte ik in van vermoeidheid. Ik had vandaag een offday, was bijzonder moe en moest overgeven op de fiets. Mijn coronatest was in elk geval al negatief. Deze werd meteen uitgevoerd door de ASO nadat ik daar door de ambulance gebracht werd”, zegt hij.

Hello! Petit update : pas de malaise à l'arrivée je me suis effondré de fatigue. Journée sans aujourd'hui, fatigué et vomi sur le vélo. Test Covid négatif : réalisé en descendant avec l'ambulance au point prévu par ASO. https://t.co/NHwXsNo4aS — Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) July 10, 2022