Tour 2021: Wout van Aert wint tijdrit naar Saint-Emilion

Wout van Aert heeft na de elfde etappe ook de twintigste etappe in de Tour de France gewonnen. Tien dagen na zijn zegetocht over de Mont Ventoux bleek de renner van Jumbo-Visma ook de beste te zijn in de tijdrit naar Saint-Émilion. Tadej Pogacar kwam niet in de problemen en gaat zondag normaal gesproken de Tour de France winnen.



Net als vorig jaar stond er op de voorlaatste dag een tijdrit op het programma. Een zinderende apotheose als toen zouden we deze keer niet zien, aangezien leider Pogacar in het algemeen klassement voor aanvang een voorsprong van bijna zes minuten koesterde op Jonas Vingegaard en Richard Carapaz.

Om 13.05 begon Tim Declercq als eerste renner aan de 30,8 kilometer lange tijdrit naar Saint-Émilion. Vanzelfsprekend zou hij ook de eerste tijd van de dag neerzetten, maar deze bleef niet heel lang staan. Op het moment dat Declercq binnenkwam, gingen namelijk twee tijdritkanonnen van start: Mikkel Bjerg en Stefan Bissegger.

Bissegger zet richttijd

De eerste richttijden kwamen op hun rekening. Bissegger kwam binnen in een tijd van 36 minuten en 37 seconden, Bjerg in 36 minuten en 45 seconden. Daarmee waren beide renners bijna anderhalf minuut sneller dan Dries Devenyns, die op dat moment de voorlopige snelste tijd in zijn bezit had.

De beste tijd van de Zwitser, die dit jaar de chrono in Parijs-Nice won, bleef een klein uurtje staan. Magnus Cort, Bruno Armirail en Dylan van Baarle beten in die tijd hun tanden stuk op de toptijd van de Zwitser, maar zij waren dan ook niet de absolute favorieten voor de rit.

Asgreen verbetert tijd Bissegger

Kasper Asgreen, Stefan Kung en Wout van Aert waren dat van de niet-klassementsrenners wel. Zij zouden starten om 15.03 uur (Asgreen), 15.33 uur (Kung) en 16.43 uur (Van Aert). Van hen zou Asgreen als eerse onder de tijd van Bissegger duiken. Met een eindtijd van 36 minuten en 14 seconden was hij liefst 23 seconden sneller.

Het zette Europees kampioen Kung direct op scherp. Vinnig begon de Zwitser aan zijn tijdrit en aanvankelijk leek hij ook de tijd van Asgreen te gaan verbeteren: aan het eerste tussenpunt was hij namelijk 10 seconden sneller. Later bleek dat Kung toch iets te fanatiek was vertrokken. Aan de meet kwam hij 14 seconden tekort.

Van Aert haalt uit

Van Aert was daarna de volgende uitdager voor de leidende Deen. Ook hij begon goed aan zijn tijdrit. Na bijna tien kilometer was hij drie seconden rapper dan Kung en, nog belangrijker, dertien seconden sneller dan Asgreen. In tegenstelling tot Kung hield Van Aert het wel tot de meet vol. Sterker nog, in Saint-Émilion was Van Aert 21 seconden sneller dan Asgreen.

Geen verschuivingen in klassement

Alleen de klassementsrenners konden Van Aert daarna van een ritzege houden, en dan vooral Pogacar en Vingegaard. Al snel werd echter duidelijk dat ook zij niet in de buurt van Van Aert zouden komen. Vingegaard eindigde nog als derde, Pogacar werd achtste. Vingegaard behield zo zijn tweede plaats.

Bij de overige klassementsrenners kwam Lutsenko tekort om Mas van de zesde plaats af te stoten, terwijl Kelderman in de buurt van O’Connor kwam, maar zijn vierde plaats niet meer kon bedreigen. In het algemeen klassement veranderde er dus niks meer.