Tour 2021: Voorbeschouwing favorieten puntenklassement

Waar alle ogen gericht zijn op de strijd om de gele trui, is de strijd om de groene trui in de Tour de France 2021 wellicht even interessant. Tien etappes worden door de Franse organisatie aangemerkt als etappe zonder bijzondere moeilijkheden, en dus komen de sprinters meermaals aan bod. Peter Sagan zal uit zijn op revanche nadat hij vorig jaar het groen naar Sam Bennett zag gaan. Weet Sagan de pure sprinters af te troeven en zijn achtste groene trui te winnen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De groene trui is onlosmakelijk verbonden met het puntenklassement van de Tour de France. In 1953 deed de trui haar intrede ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Ronde van Frankrijk. Zo werd een extra wedstrijdelement toegevoegd aan de Franse koers en was een nieuw tricot te winnen, naast de prestigieuze gele trui.

Groene truien winnen: Peter Sagan verhief het reeds tot een kunst. In 2018 evenaarde hij recordhouder Erik Zabel met zijn zesde eindzege. Een jaar later greep de Slowaak in de derde etappe de macht in de strijd om het puntenklassement, om de groene trui daarna niet meer af te staan. Sindsdien is Sagan de eenzame nummer één als het gaat om zeges in het puntenklassement.

De lijst is indrukwekkend. In 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 én 2019 was Sagan de beste in de strijd om de groene trui. Zeven keer in negen deelnames. U leest het goed: 2017 en 2020 ontbreekt de naam van Peter de Grote op de erelijst. In 2017 werd de Slowaak in de vierde rit gediskwalificeerd na een incident in een sprint met Mark Cavendish, die hard ten val kwam. Michael Matthews profiteerde optimaal, nadat zijn grote concurrent Marcel Kittel ten val kwam en moest opgeven.

De laatste renner die het groen won voor het tijdperk-Sagan is Mark Cavendish himself. In 2011 wist de razendsnelle Brit, toen nog in dienst van HTC-High Road, maar liefst vijf etappes te winnen. Cap Fréhel, Châteauroux, Lavaur en Montpellier kregen Cavendish als winnaar. Als kers op de taart wist de Manx Missile ook nog het WK der sprinters op de Champs-Élysées te winnen in Parijs. In het puntenklassement bleef hij toen José Joaquin Rojas en Philippe Gilbert voor.

Zeven keer Peter Sagan en zes keer Erik Zabel. Het zijn cijfers om voor te applaudisseren. Ook de vier zeges in het eindklassement van Sean Kelly (1982, 1983, 1985, 1989) en de drie overwinningen van Jan Janssen (1964, 1965, 1967), Eddy Mercxk (1969, 1971, 1972), Freddy Maertens (1976, 1978 en 1981), Djamolidin Abdoezjaparov (1991, 1993, 1994) en Robbie McEwen (2002, 2004, 2006) verdienen een vermelding.

In totaal werd het puntenklassement negentien keer gewonnen door een Belg. De eerste winnaar was Stan Ockers in 1955, de laatste Tom Boonen in 2007. Vier keer was een Nederlander eindwinnaar van het nevenklassement. Naast de drie zeges van Jan Janssen gaat dat ook om Jean-Paul van Poppel, die in 1987 primus was.

Laatste tien winnaars puntenklassement Tour de France

2020: Sam Bennett

2019: Peter Sagan

2018: Peter Sagan

2017: Michael Matthews

2016: Peter Sagan

2015: Peter Sagan

2014: Peter Sagan

2013: Peter Sagan

2012: Peter Sagan

2011: Mark Cavendish

Vorig jaar

De puntentrui had vorig jaar drie dragers. Na zijn ritwinst in Nice op de openingsdag mocht Alexander Kristoff twee keer de groene trui aan. Na de derde etappe moest de sterke Noor het groen alweer afstaan aan, jawel, Peter Sagan. Niets leek een achtste overwinning van de Slowaak in de weg te staan, maar toch bleek hij na de coronapauze niet in topvorm te zijn. Daar profiteerde Sam Bennett optimaal van.

Sagan won geen enkele etappe, maar sprokkelde met de nodige ereplaatsen (vijfde, vijfde, vierde, derde, vierde, negende, derde) en punten bij de tussensprints. Bennett zette daar twee ritzeges, in Île de Ré en in Parijs, en meerdere tweede plaatsen tegenover. In de tiende etappe nam de Ierse sprinter van Deceuninck-Quick-Step het kleinood over van Sagan, waarna hij de trui niet meer afstond.

Het werd in de slotweek nog een vlammend gevecht tussen beide kemphanen. Na een vierde plaats van Sagan in Lyon kwam hij tot op een kleine vijftig punten van Bennett. De Ier schoof in enkele zwaardere etappes zelfs mee in de aanval – iets wat we vooral kennen van Sagan – om zijn directe concurrent te schaduwen. In de negentiende rit naar Champagnole kwam Sagan niet van Bennett af, waarna de Slowaak zich definitief neerlegde bij zijn nederlaag.

Bennett zette met ritwinst op de Champs-Élysées de puntjes op de i, waarmee hij zijn voorsprong in het puntenklassement ook nog wist uit te breiden naar 96 punten op Sagan. De nummer drie in het klassement was Matteo Trentin.

Puntenklassement Tour de France 2020

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) – 380 punten

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 284 punten

3. Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) – 260 punten

4. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) – 181 punten

5. Wout van Aert (Jumbo-Visma) – 174 punten

Puntentelling

In de beginjaren was het puntenklassement anders ingericht dan we dat nu kennen. De ritwinnaar kreeg één punt, de runner-up twee punten en de derde in de daguitslag drie punten. Enzovoort, enzovoort. Wie de minste punten had, droeg de groene trui. Sinds 1959 is het puntenaantal op de schop gegaan en ondertussen is het een echte sprinterstrui.

De Tour de France heeft de 21 etappes ingedeeld in diverse categorieën. Aan elke categorie hangt weer een ander puntenaantal. De eerste vijftien renners aan de finish krijgen punten. In de vlakkere ritten (volgens de organisatie ‘etappes zonder bijzondere moeilijkheden’) ontvangt de winnaar 50 punten. Tijdens heuveletappes (‘etappes met een golvend profiel’) liggen 30 punten klaar voor de ritwinnaar en in bergritten (‘etappes met een heel moeilijk profiel’) 20 punten.

Voor tijdritten wordt dezelfde puntentelling gehanteerd als voor de bergetappes. Daarnaast zijn tijdens de ritten-in-lijn punten te verdienen bij de tussensprints. Elke etappe ligt er onderweg een sprint, waar de eerste vijftien renners punten pakken. Maximaal zijn er 20 punten te verkrijgen.

Als meerdere renners in punten gelijk staan in het puntenklassement, dan gaat het voordeel naar de coureur met de meeste etappezeges. Mocht ook dat gelijk zijn, wordt op dezelfde manier gekeken naar het aantal gewonnen tussensprints. Een laatste tiebreaker is de stand in het algemeen klassement.

Een laatste vereiste is ‘natuurlijk’ dat renners die het puntenklassement willen winnen, ook daadwerkelijk de finish in Parijs moeten halen. In het geval een renner buiten de tijdslimiet eindigt in een etappe maar wel door de jury in de wedstrijd gehouden wordt, verliest de betreffende renner al zijn punten in het puntenklassement.

Vlakke etappes (Etappes 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 19, 21)

Aan de finish: 50 – 30 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Heuvelachtige etappes (Etappes 7, 14, 16)

Aan de finish: 30 – 25 – 22 – 19 – 17 – 15 – 13 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2

Bergetappes (Etappes 8, 9, 11, 15, 17, 18)

Aan de finish: 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Individuele tijdritten (Etappes 5, 20)

Aan de finish: 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Tussensprint

Elke tussensprint: 20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Favorieten

De grote favoriet is natuurlijk Peter Sagan. De Slowaak, die onlangs voor de zevende keer kampioen van zijn land werd, staat voor het tiende jaar op rij aan de start van de Tour de France. In al die jaren behaalde hij reeds twaalf etappezeges en dus zeven groene truien. Het zou voor het eerst zijn dat Sagan in een seizoen de puntentrui wint in de Giro én de Tour. Die missie mislukte vorig jaar, lukt het dit jaar wel?

BORA-hansgrohe zet, naast de klassementsambities van Wilco Kelderman, alle ballen op Sagan. In de Giro d’Italia liet hij zien dat hij het weer kan afmaken in een select peloton, maar het moge duidelijk zijn dat de tegenstand in de Tour de France kwalitatief wat sterker is. Het is voor Sagan zaak om punten te sprokkelen in de pure sprintetappes en zijn slag te slaan in de heuveletappes waar de rassprinters afhaken.

Eigenlijk moet hij doen wat hij al zeven keer gedaan heeft. Dat de ASO heeft gekozen voor veel sprintetappes speelt dan weer niet in zijn voordeel, al zijn tijdens de twee eerste ritten (met aankomst heuvelop in Landerneau en Mûr-de-Bretagne) ook 50 punten te verdienen. Liggen daar al kansen voor Peter de Grote?

Mark Cavendish wel - foto: Cor Vos Sam Bennett niet - foto: Cor Vos

Het originele plan van Deceuninck-Quick-Step was om Sam Bennett, de man die vorig jaar de groene trui won, naar de Tour de France te sturen. Maar er was al enige tijd twijfel in het kamp-Lefevere. De Belgische formatie hield de Ierse spurter uit de Baloise Belgium Tour vanwege een knieblessure die hij opliep bij een ongelukje op training. De naam Mark Cavendish zong rond, maar Bennett leek op tijd hersteld. Leek, want afgelopen maandag ging er toch een streep door zijn naam.

En dus gaat de 36-jarige Mark Cavendish op voor zijn dertiende Tour de France, zijn eerste sinds 2018. Het aantal ritzeges achter zijn naam: dertig. Dat zijn er vier minder dan dat ene record, dat record van Eddy Merckx. Komt Cav daar nog bij in de buurt? Er zijn meer dan genoeg kansen op ritsucces voor de Brit, die de afgelopen maanden bewees weer te kunnen winnen. Dan komt automatisch de groene trui in zicht, maar de vraag is of Cavendish het verlies in de lastige sprintritten later nog kan goedmaken in de vlakke ritten. Wat we in ieder geval weten, is dat spektakel gegarandeerd is.

Lotto Soudal en Caleb Ewan hebben nog altijd zicht op de trilogie van ritzeges in Giro, Tour en Vuelta in een seizoen. Het eerste vinkje is al gezet en in Frankrijk hoopt de rappe Australiër ook de tweede in te vullen. Met de hoeveelheid aan vlakke etappes zal Ewan meermaals meedoen om de etappezege, en dan lopen de puntenaantallen al flink op. De groene trui is daarom niet ondenkbaar voor de Pocket Rocket, die met de Champs-Élysées als slotstuk alles eraan zal doen om de Tour uit te rijden. In 2019 won Ewan nog de slotrit in Parijs.

Voor het eerst sinds 2018 maakt Arnaud Démare zijn opwachting in de Tour de France. De kopman van Groupama-FDJ raakte weliswaar zijn kampioenstrui kwijt aan Rémi Cavagna, maar hij is gebrand om zich te tonen in eigen land. Na twee uitstapjes naar de Giro d’Italia (in 2019 en 2020, waar hij in totaal vijf ritzeges behaalde) vindt hij de tijd rijp voor een nieuwe kans in de Tour. Démare kwam dit seizoen langzaam op gang, maar sinds zijn zege in La Roue Tourangelle in april is de beer los. Zijn seizoenstotaal staat al op acht in 2021, al ontliep hij tot nu toe wel de concurrentie van de andere toppers. Lukt het hem in de Tour? Voor de laatste Franse winnaar van het groen moeten we al terug naar 1995, toen Laurent Jalabert de republiek liet juichen.

Een gevaarlijke outsider, zo mogen we Sonny Colbrelli wel noemen dit seizoen. In de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné heeft de Italiaan van Bahrain Victorious zich van zijn beste kant laten zien. Hij won in Romandië en de Dauphiné een etappe, al behaalde hij in Frankrijk nog meerdere tweede plaatsen achter aanvallers. Bergop gaat Colbrelli ontzettend goed mee, kijk maar naar de manier waarop hij zijn Italiaanse titel behaalde op het heuvelachtige WK-parcours van Imola, dus hij is een geduchte concurrent voor Sagan. En bij Bahrain Victorious lijkt alles te lukken de laatste weken. Zo ook in Frankrijk?

Michael Matthews is de grote man bij Team BikeExchange, maar de teller van de Australiër staat dit jaar nog altijd op nul. Matthews begon zijn seizoen sterk in Parijs-Nice, maar daar moest hij het – net als in onder meer Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race – doen met ereplaatsen. De vorm om in de Tour de France een hoofdrol te spelen in de strijd om ritzeges lijkt er nog niet te zijn. Zeker niet omdat op lastiger terrein hij concurrentie heeft van onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe. En in de vlakke sprints lijkt hij ook niet snel genoeg. Maar sprokkelen en meedoen om groen? Dat zou kunnen.

En dan Wout van Aert. Voor het Belgisch kampioenschap waren er twijfels na zijn blindedarmontsteking en -operatie. Ook bij hem en Jumbo-Visma. Maar op het BK werden een aantal twijfels weggenomen. “Ik ben ook nog niet top, maar misschien sta ik toch iets verder dan ik vermoedde”, gaf Van Aert aan na zijn winst in Waregem. In zijn driekleur zal hij zich willen laten zien, zeker met het openingsweekend dat op zijn lijf geschreven lijkt. Maar ook in deze vorm zonder ideale voorbereiding?

“Ik heb gezegd dat ik nog niet stond waar ik wilde staan, maar ik heb nooit gezegd dat ik het niet zou proberen in die eerste week”, voegde WVA er nog aan toe. “Dat is vandaag (op het BK, red.) dus ook niet veranderd. Als er iets veranderd is, dan wel dat ik misschien iets meer in orde ben dan ik zelf dacht. We zien wel hoe dat uitpakt in het openingsweekend daar in Bretagne.” De vraag is daarnaast of Van Aert een vrije rol krijgt in de sprintetappes. Zo ja, dan is hij zijn klasse en pure snelheid een gevaarlijke klant voor het groen.

Als je het over Wout van Aert hebt, kom je automatisch uit bij Mathieu van der Poel. De absolute kopman van Alpecin-Fenix kende weliswaar een mindere dag op het NK, maar de week daarvoor toonde hij zijn topvorm in de Ronde van Zwitserland. Met die benen lijkt hij de grote favoriet voor de eerste gele trui en als hij wil dan kan hij zich ook mengen in de massasprints, maar daarvoor heeft Alpecin-Fenix andere kopmannen. Bovendien lijkt de kans groot dat Van der Poel vroegtijdig afstapt om zich zo optimaal voor te bereiden op de Olympische Spelen, waar hij de mountainbike-wedstrijd betwist. En dat is toch zijn echte hoofddoel van 2021.

Alpecin-Fenix rekent daarnaast op Tim Merlier en Jasper Philipsen, maar die lijken met de ploeg vooral in te zetten op dagsucces. Merlier liet in de Giro d’Italia zien dat hij zich ondertussen in de wereldtop genesteld heeft. Hij kan van iedereen winnen, mits zijn lead-out goed is. Maar meedoen om het groen lijkt een stap te ver. Dat geldt ook voor Philipsen, die in aanloop naar deze Tour wat problemen tegenkwam. Door een val in de Baloise Belgium Tour moest hij het BK missen. Komt hij in topvorm aan de start?

En dan volgt er nog een hele lijst met sprinters die zich eventueel kunnen mengen in de strijd om het groen, al zal dat vooral in de achterhoede zijn. Dan denken we in eerste instantie aan Christophe Laporte, de man van Cofidis die volgend jaar Jumbo-Visma komt versterken. Laporte zal altijd wel top-10 sprinten, maar kan ook aardig heuvels over. Twee andere Franse namen die genoemd moeten worden zijn die van Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), die terugkeert van een schorsing, en Bryan Coquard (B&B Hotels). Laatstgenoemde werd vorig jaar nog vierde in het puntenklassement.

Team DSM rekent op sprinter Cees Bol, maar die heeft allesbehalve een ideale voorbereiding achter de rug. Een week met koorts in mei noopte hem tot een tijdelijke stop, dus zal zijn doel in de Tour vooral zijn om een ritzege te boeken. “De verwachting van de ploeg is niet per sé dat ik een rit win, maar het is wel een doel. Het is gewoon niet zo dat de Tour van DSM per definitie mislukt is als ik geen etappe kan winnen”, vertelde hij ons onlangs. Een andere Nederlandse sprinter die we van voren gaan zien is Danny van Poppel namens Intermarché-Wanty-Gobert.

Trek-Segafredo gokte vorig jaar in de Tour de France op drie paarden met Jasper Stuyven, Mads Pedersen én Edward Theuns. Nu staan ze alle drie weer aan het vertrek, maar Theuns verklapte na het BK al het strijdplan voor de vlakke etappes. “Als we nu gaan, dan zullen we alle sprints voor Pedersen doen. Vorig jaar had hij nog niet in alle sprints zijn waarde getoond, maar dat is nu wel het geval. Ik denk dat we met hem zeker kansen hebben op ritwinst”, aldus Theuns. De vorm van Pedersen de afgelopen weken is alleen ook niet echt om over naar huis te schrijven.

Israel Start-Up Nation schuift good old André Greipel naar voren. Met zijn 38 jaar behoort hij tot de oudste deelnemers van deze Tour de France. Met elf Tour-etappes achter zijn naam een naam om niet uit te sluiten, maar voor de groene trui toch wel. Greipel weet weer wat winnen is; dit jaar mocht hij al twee keer juichen. En voor mensen die een aantal jaar onder een steen hebben geleefd zullen oude tijden herleven: een sprintduel tussen Cavendish en Greipel in de Tour de France is ook weer mogelijk.

TotalEnergies rekent in de sprints dan weer op Edvald Boasson Hagen, maar ook hij zal geen serieuze kanshebber zijn voor het groen. Magnus Cort kan dat wel zijn, als sterk klimmende sprinter. Cort won al drie etappes in de Vuelta en ook in de Tour won hij al een keer, al was dat vanuit de vroege vlucht. De vraag is of hij zich in elke sprint gaat mengen. De kans is namelijk groter dat de Deen van EF Education-Nippo zijn ritten uitkiest.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Peter Sagan

*** Caleb Ewan, Wout van Aert

** Sonny Colbrelli, Arnaud Démare, Mark Cavendish

* Michael Matthews, Christophe Laporte, Bryan Coquard, Mathieu van der Poel

