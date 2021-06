Cees Bol net op tijd klaar voor de Tour: “Zes dagen koorts gehad”

Interview

Wat is er toch aan de hand met Cees Bol? Dit voorjaar redde hij nog knap de meubelen voor Team DSM met een etappewinst in Parijs-Nice, maar sindsdien verscheen de Nederlander nauwelijks nog op het voorplan. “Stilaan ben ik weer aan de beterende hand”, vertelt hij aan WielerFlits.

Bol zou zijn rentree na een lang voorjaar eigenlijk eind mei al maken in de Boucles de la Mayenne. Maar op de ochtend van de eerste wedstrijddag stuurde Team DSM in laatste instantie het bericht de wereld in dat hun sprintkopman ziek forfait moest geven. Niet zomaar een bericht in de kantlijn, blijkt nu.

“Ik ben er heel slecht van geweest”, geeft Bol aan in de Baloise Belgium Tour. “Ik heb negen dagen niet gefietst en ook vijf à zes dagen stevige koorts gehad. Het coronavirus was het zeker niet, want ik heb drie negatieve testen afgelegd. Het lijkt op een ander virus, maar dat is altijd moeilijk zeggen. Het resultaat is dat mijn vorm op dit moment helaas niet is wat het moet zijn.”

Volgens Bol is de Tour de France, waar hij binnenkort de sprintkopman van Team DSM moet zijn, nooit in gevaar geweest. “Ik heb nog altijd een goede twee weken, hé. Het lijkt elke dag beter te gaan, dus dat geeft wel moed. Ik voel me ook echt weer gezond. Het is lastig om te zeggen wat er precies nog beter moet voor de Tourstart: ik denk eigenlijk alles. Mijn vertrekpunt is met die ziekte verre van ideaal, maar als ik hard blijf werken, kan ik toch nog in topvorm naar de Tour.”

Trein als troef

Het Duits WorldTeam zal Bol kunnen gebruiken. Begin dit jaar zorgde hij in Parijs-Nice voor de enige overwinning van de ploeg tot nu toe, en ook vorig jaar was hij in de Tour al dichtbij een etappewinst na een millimetersprint tegen Wout van Aert. “Of dat voor extra druk zorgt? Er wordt op mij gerekend, dat is duidelijk. Maar het valt allemaal nog goed mee. Ik wil het zelf vooral heel graag. De verwachting van de ploeg is niet per sé dat ik een rit win, maar het is wel een doel. Het is gewoon niet zo dat de Tour van DSM per definitie mislukt is als ik geen etappe kan winnen.”

In Parijs-Nice toonde Bol alvast dat hij van niemand schrik moet hebben. Zeker niet wanneer zijn vaste helpers weer van de partij zijn. Nikias Arndt, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen en Søren Kragh Andersen zetten vorig jaar bij momenten een indrukwekkend treintje op. Nu komt daar wellicht Nils Eekhoff bij. “We gaan met goede moed naar de Tour. Het zal ongeveer met dezelfde jongens als vorig jaar zijn, maar dat is nog niet zeker. Het is wel duidelijk dat we met die trein over een enorme troef beschikken. Ik heb wel vertrouwen dat we het minstens even goed gaan doen.”