Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 8 van Oyonnax naar Le Grand-Bornand

De Tour de France 2021 is een week onderweg als op zaterdag de etappe van Oyonnax naar Le Grand-Bornand verreden wordt. Voor het eerst deze Ronde van Frankrijk staat er een serieuze bergrit op de planning, met finish op Le Grand Bornand, een skioord in de Franse Voor-Alpen. Wordt dit, net als vrijdag, een etappe voor de vluchters? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Na zeven dagen gaat het peloton op voor de eerste Alpenetappe, een van 150,8 kilometer. Over de Mont-Saxonnex, de Col de Romme en de Col de la Colombière wordt naar skidorp Le Grand-Bornand gekoerst, ook voor veel fietsliefhebbers een bekende naam.

Gestart wordt in de vallei van het Juragebergte, in Oyonnax. Vanwege zijn plasticindustrie draagt de stad in het noorden van de Ain ook wel de bijnaam Cité du Plastique. De vorige keer dat de Tour hier was, in 2014, vertolkte Tony Gallopin een hoofdrol. Nadat hij een dag eerder op La Planche des Belles Filles het geel moest afstaan, sprong de Fransman in de finale weg. In de slotfase ontdeed hij zich knap van Michał Kwiatkowski, Michael Rogers en Peter Sagan, waarna hij aan de streep het sprintende peloton net voorbleef.

49 jaar eerder legde Jacques Anquetil er de basis voor zijn eindzege in de Dauphiné. Later zou het de opmaat blijken voor een weergaloze dubbel. Nadat de wielerlegende de Dauphiné had gewonnen, stond hij – na een transfer van vijfhonderd kilometer en slechts een paar uur nachtrust – een dag later aan de start van de monsterklassieker Bordeaux-Parijs. Hoewel velen deze dubbel voor onmogelijk hielden, wist monsieur Jacques alle wielerwetten te tarten en na bijna zeshonderd (!) kilometer koers nog een keer de overwinning op te eisen.

Terug naar 2021. Vanuit Oyonnax gaat de achtste etappe eerst in zuidoostelijke richting naar Saint-Germain-de-Joux, Frangy en Cruseilles. Via La Roche-sur-Foron en Bonneville wordt dan de voet van de Mont-Saxonnex (5,7 km aan 8,3%) bereikt, die de renners naar 960 meter hoogte brengt. Vervolgens wordt naar Scionzier en Cluses afgedaald, waar aan de Col de Romme (8,8 km aan 8,9%) wordt begonnen. Deze klim gaat na de afdaling naar Le Reposoir meteen in de Col de la Colombière (7,5 km aan 8,5%) over.

De Colombière is een vrij gelijkmatige klim met in de eerste drie kilometer een stijging van zes à negen procent, daarna schommelt de hellingsgraad rond de negen en tien procent. Net als op de Mûr-de-Bretagne en de Signal d’Uchon eerder in de Tour verdienen de eerste drie renners op de top acht, vijf en twee bonificatieseconden. Als de renners eenmaal de top hebben bereikt, is het nog een kleine vijftien kilometer in dalende lijn naar de aankomst in het wintersportdorp Le Grand-Bornand. Het is zeker een dag voor de beste klimmers.

Vandaag de dag staat Le Grand-Bornand bekend om de biathlonwedstrijden die daar worden gehouden, maar voorheen was de stad een echte Alpenklassieker in de Tour de France. Zo sloeg Linus Gerdemann in 2007 in het skioord een dubbelslag door naast de etappezege ook het geel te pakken en won Rui Costa in 2013 er een rit, nadat hij drie dagen eerder ook in Gap al de beste was. Twee maanden na de Tour zou de Portugees zich bovendien tot wereldkampioen kronen in Firenze.

In 2018 kwam de Ronde van Frankrijk voor het laatst aan in Le Grand-Bornand. Toentertijd won Julian Alaphilippe zijn eerste Touretappe. De regerende wereldkampioen koestert dus speciale herinneringen aan de populaire vakantiebestemming!

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.30 uur

Afstand: 150,8 kilometer

Favorieten

De indrukwekkende openingsfase die we vrijdag voorgeschoteld kregen tijdens de etappe naar Le Creusot, zal zich zaterdag hoogstwaarschijnlijk herhalen. De kans dat een vluchtersgroep het gaat halen in de etappe naar Le Grand-Bornand is zeer aannemelijk. We krijgen we een strijd op meerdere fronten. De grote favorieten voor de Tourzege zullen graag tijd willen pakken op de concurrentie, Mathieu van der Poel verdedigt zijn gele trui tegenover Wout van Aert en allicht wacht een strijd om de ritzege. Na deze zware openingsweek staan de nodige klimmers al op achterstand, dus is aanvallen hun enige kans op succes.

Dus kijken we voor de kandidaten op de ritzege in eerste instantie naar goede klimmers die op flink wat achterstand staan in het klassement. Ook moet rekening gehouden worden met het parcours in de finale; er moet afgedaald worden na de Col de la Colombière en die loopt tot aan de finish. Een goede daler schuift dus wat extra op in de pikorde.

In dat geval komt de naam van Pello Bilbao meteen bovendrijven. De Bask van Bahrain Victorious is met Jack Haig al zijn klassementskopman kwijtgeraakt en dus kan de ploeg zich focussen op aanvallen. In aanloop naar de Giro d’Italia liet Bilbao in de Tour of the Alps zien hoe goed hij kan afdalen: in de vierde etappe moest hij bergop Simon Yates en Aleksandr Vlasov laten gaan, maar in de steile afzink haalde hij ze met de nodige risico’s bij. Vervolgens klopte hij de twee in de sprint. En aangezien Bilbao in het klassement al minuten achterstand heeft, krijgt hij zeker een vrijgeleide.

Bahrain Victorious heeft met Matej Mohoric nog een ijzer in het vuur. De rasaanvaller zal het dan vooral van zijn daalkunsten moeten hebben, want vaak stuit hij wel op een betere klimmer als concurrent. Vrijdag niet, toen hij de betere was van Jasper Stuyven, Brent Van Moer en Victor Campenaerts. Maar een Mohoric die in topvorm steekt, kan op een Alpen-parcours zeker uit de voeten. Hij weet ook wat het is om solo te rijden. Mocht hij bergop de rol moeten lossen, dan heeft hij genoeg afdalingen om terrein goed te maken. Of het logisch is dat hij zaterdag opnieuw meeschuift? Allicht niet, maar we zien vaak genoeg aanvallers twee dagen op rij het proberen.

Het nieuws dat hij officieel geselecteerd is voor de Olympische Spelen doet Vincenzo Nibali duidelijk goed. De ervaren Italiaan schoof vrijdag al mee in de grote kopgroep in de langste rit naar Le Creusot, al kon hij het niet afmaken. In de etappe naar Le Grand-Bornand krijgt hij opnieuw een kans. Het parcours is Nibali op het lijf geschreven, inclusief de laatste afzink. De finale met de Mont-Saxonnex, de Romme en de Colombière is bovendien een ideale test voor de olympische wegrit in Tokio. Trek-Segafredo heeft met Bauke Mollema nog een gevaarlijke klant, al zal de Nederlander zich allicht als klassementsman opstellen en in de favorietengroep blijven.

Simon Yates is reeds genoemd, maar ook hij zal zich in de eerste echte Alpenetappe kunnen en willen tonen. Dat deed de Brit van BikeExchange vrijdag ook al in de vlucht. Hij liet nog geen al te beste vorm zien, maar de bergrit naar Le Grand-Bornand moet hem beter liggen. Yates heeft zich de eerste week volop gespaard om zich in de bergen te tonen. Als de cols opdoemen kunnen maar weinig renners een Yates in vorm lossen. In 2019 wist Yates de aanvaller al twee etappes te winnen. Voegt hij daar in 2021 een derde aan toe? Esteban Chaves kan door BikeExchange ook meegestuurd worden in een vluchtgroep.

Twee mogelijke aanvallers die een rol kunnen spelen in het klassement zijn Alexey Lutsenko en Pierre Latour. In principe zijn de mannen van Astana-Premier Tech en TotalEnergies geen gevaarlijke klanten voor het eindklassement, maar ze kunnen wel een mooie slag slaan. Lutsenko en Latour zijn de eerste week goed doorgekomen en hebben zich op de achtste en negende plaats genesteld. Mocht de vlucht waarin zij geraken een daadwerkelijke vrijgeleide krijgen, dan ligt eventueel het geel in het verschiet.

Eigenlijk is de groep kanshebbers vanuit de vroege vlucht veel te groot. Toch willen we er nog enkele renners uitlichten. We denken dan aan Jesús Herrada (Cofidis), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Lukas Pöstlberger, Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Ion Izagirre, Spaans kampioen Omar Fraile (Astana-Premier Tech), Nans Peters (AG2R Citroën), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Sergio Higuita en Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo).

Ook het scenario dat de favorieten wel gaan strijden om de ritoverwinning in Le Grand-Bornand sluiten we niet uit. Dan is het uiteraard uitkijken naar Tadej Pogačar, van wie we weten dat hij over een sterk sprintje beschikt. Julian Alaphilippe, ook een kanshebber, weet dat maar al te goed. De wereldkampioen zal niet graag terugdenken aan de overwinning van Pogačar in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen heeft zijn ploeg wel

We wilden hier ook Primož Roglič noemen, maar van de Sloveen hoeft niets meer verwacht te worden na zijn inzinking op weg naar Le Cleusot. We kunnen dan eerder wat verwachten van Jonas Vingegaard, die nu de vrijheid gaat krijgen bij Jumbo-Visma. En een sterk verbeterende Wout van Aert? Hij toonde vrijdag zijn vorm in de aanval en de gele trui lonkt voor de Belgische kampioen, die op 30 seconden van leider en eeuwige rivaal Mathieu van der Poel staat. Vorig jaar klom Van Aert sterk, maar de vraag is of hij zijn concurrent van Alpecin-Fenix overboord weet te gooien. Met Van der Poel weet je het nooit…

Komt een elitegroepje over de Colombière, dan zou Alejandro Valverde in de sprint altijd kunnen verrassen. De 41-jarige Spanjaard van Movistar is uitgeschakeld in het klassement, maar ritsucces kan altijd nog. De laatste overwinning van Valverde in de Tour de France dateert uit 2012. En in de Dauphiné liet hij weten dat hij nog altijd kan winnen op het hoogste niveau. Lukt het ook in de Tour?

Voor INEOS Grenadiers kan dit ook een etappe zijn om oorlog te maken. De Britse sterrenformatie heeft haar kopmannen op een aardige achterstand staan en dit is de eerste serieuze kans om tijd goed te maken. Het zal dan aankomen op Richard Carapaz en Geraint Thomas, al is het de vraag hoe de Welshman eraan toe is na zijn valpartij van afgelopen week. Carapaz zag vrijdag een late aanval stranden omdat zijn oud-ploegmaats van Movistar gingen achtervolgen. Probeert hij het zaterdag weer?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Pello Bilbao

*** Vincenzo Nibali, Simon Yates

** Alexey Lutsenko, Pierre Latour, Matej Mohorič

* Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Alejandro Valverde

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Volgens Buienradar blijft het, helaas voor de renners, niet droog in de finale. In en om finishplaats Le Grand-Bornand wordt tussen 16.00 en 20.00 uur de nodige neerslag verwacht, ongeveer 2 millimeter per uur. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De temperatuur schommelt er net iets onder de 20°C. In startplaats Oyonnax is het vroeg in de middag iets warmer en waarschijnlijk wat droger, al is de dreiging van regenval ook daar aanwezig.

De etappe naar Le Grand-Bornand wordt door bijna alle zenders integraal uitgezonden. Eurosport 2 en de NOS (NPO1) zijn er vanaf 13.10 uur live bij. Sporza (Eén) schakelt om 13.30 uur over naar de beelden van de koers. NOS-kijkers zullen omstreeks 16.50 uur moeten overschakelen naar NPO2 vanwege het EK voetbal.

Tour du Vin: etappe 8