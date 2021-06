Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 4 van Redon naar Fougères

Na een dag waarin heel wat renners tegen het afvalt kwakten, likt het Tourpeloton zijn wonden. Op dinsdag volgt er voor het sprintersgilde een sportieve revanche, wanneer de 150 kilometer lange rit tussen Redon en Fougères op het programma staat. Wie toont zich de snelste? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Nog een dag vertoeft de karavaan in het wielergekke Bretagne voordat aan de oversteek naar de Alpen wordt begonnen. Gestart wordt in Redon, een kleine plaats met een grote reputatie zoals lokaal het motto luidt. In de middeleeuwen ontplooide Redon zich als handelsplaats doordat het aan de rivier de Vilaine ligt.

Voor het eerst in tien jaar komt de Tour de France voorbij. In 2011 wist Tyler Farrar hier te winnen in een massasprint. Toen hij over de finish kwam maakte de inmiddels gestopte Amerikaan met zijn duimen en wijsvingers een W als eerbetoon aan zijn vriend Wouter Weylandt, die enkele weken eerder in de Giro tragisch aan zijn einde was gekomen.

Vanuit Redon trekt de route van zuid naar noord door het beboste, heuvelige binnenland van de regio, de Argoat. Het is de omgeving waar de Route Adélie de Vitré (die tot 1997 de Tour d’Armorique heette) elk jaar wordt verreden. In finishplaats Fougères liggen nieuwe kansen voor de sprinters, tenzij aanvallers op de heuvelachtige boswegen en de hoogvlakten – waar de wind vrij spel heeft – standhouden en uit de greep van het hongerige peloton weten te blijven.

Voor de zesde maal ontvangt Fougères de Tour. In 1985 won het La Vie Claire van Bernard Hinault hier een ploegentijdrit vóór het Nederlandse Kwantum en Panasonic. En in 2015 kwam Mark Cavendish als eerste over de streep. Met die etappe was iets bijzonders aan de hand, want het peloton koerste die dag zonder gele trui in zijn midden. Tony Martin stond na zes ritten aan de leiding van het klassement, maar kon niet meer van start gaan omdat hij een dag eerder zijn sleutelbeen had gebroken bij een val in Le Havre.

Ook was de Bretonse stad drie keer startplaats. Een dag na de zege van La Vie Claire in 1985 vertrok het peloton hiervandaan en won de Nederlander Gerrit Solleveld vervolgens in Pont-Audemer. De sprinters Marcel Kittel en Dylan Groenewegen waren eveneens succesvol in etappes die in Fougères begonnen. Het is tevens de geboortegrond van de voormalige adjunct-directeur van de Tour, Albert Bouvet. De in 1997 overleden Fransman koerste tijdens zijn sportieve carrière op zowel de weg als de baan.

In 1956 won Bouvet, die door zijn postuur de bijnaam le Bouledogue de Fougères kreeg, op memorabele wijze Parijs-Tours. Met nog 42 kilometer te gaan viel hij aan en in eerste instantie sprong Pietro Nascimbene mee. Toen de Bretoense renner eenmaal van de Italiaan was verlost, ging hij alleen verder. Zijn voorsprong was nooit veel groter dan een halve minuut en kort voor het einde werd hij bijna ingehaald. Met nauwelijks een lengte voorsprong op de Belg Julien Schepens kwam hij over de streep.

Start: 13.25 uur

Finish: tussen 16.52 en 17.10 uur

Afstand: 150,4 kilometer

Favorieten

Na een dag waarin de nodige spurters niet van pech gespaard bleven, wacht er op dinsdag een nieuwe kans. Op moment van schrijven is niet exact bekend hoe zwaar de verwondingen van de verschillende renners zijn, al weten we wel dat Caleb Ewan er niet meer bij is. Hij heeft de Tour verlaten na een sleutelbeenbreuk. Desalniettemin maken we op basis van de eerste sprintersrit een inschatting van de winstkansen

Ook in 2015 lag de aankomststreep in Fougères. Zes dagen na de Grand Départ in Utrecht klopte Mark Cavendish André Greipel en Peter Sagan in een massasprint. Voor de Britse sprinter was het toen zijn eerste etappezege in twee jaar in de Tour. Zes jaar later verschijnen deze renners weer aan de start voor de rit naar de eeuwenoude kasteelstad, maar het zou een verrassing zijn mocht de top-3 er deze keer hetzelfde uitzien.

De kans is groot dat in Fougères wederom wordt gesprint om de overwinning. Hoewel de route de hele tijd over golvende wegen gaat, zijn onderweg geen bergsprints opgenomen. Ook in het een van de kortste etappes van de hele ronde.

In de straten van Pontivy demonstreerde Alpecin-Fenix andermaal dat het een ploeg is om rekening mee te houden. De formatie van de gebroeders Roodhooft toonde wederom dat de ploeg uit meer uitstekende renners bestaat dan kopman Mathieu van der Poel. Tim Merlier en Jasper Philipsen domineerden de sprint en legde beslag op de eerste twee plaatsen. In de vlakkere sprints zal het team normaal gesproken weer de kaart van Merlier trekken. De Belgische renner reed pas zijn eerste grote ronde in de Giro d’Italia, maar won daarin al wel meteen een etappe. Ook in zijn eerste Tour won hij direct. Philipsen zegevierde in 2020 dan weer in de Vuelta a España. Omdat ook Van der Poel over een sterk eindschot beschikt, heeft de ploeg meerdere opties voor de sprint.

Mark Cavendish, zijn naam is al een paar keer gevallen. Voor de Britse sprinter kwam een droom uit dat hij met Deceuninck-Quick-Step in de Tour is. Na een paar moeizame jaren bewijst hij dit jaar dat hij het winnen nog niet is verleerd. Hij kwam al eens als winnaar over de aankomststreep in Fougères en heeft bovendien met Michael Mørkøv een van de beste lead-outs ter wereld. Dat is alleen maar gunstig voor de kansen van Cav in de massasprints.

Bij Bahrain Victorious is Sonny Colbrelli aan een heel sterk seizoen bezig. In het voorjaar werd de sterke renner onder meer achtste in Milaan-San Remo en vierde in Gent-Wevelgem. En vlak voor de Tour werd hij de nieuwe Italiaanse wegkampioen. Tussendoor won hij een rit en de puntentrui in zowel de Ronde van Romandië als de Dauphiné, waar hij bovendien drie maal tweede werd. In de tussensprints eerder deze Tour deed hij al niet onder voor de andere rappe mannen.

Arnaud Démare is de sprintkopman bij Groupama-FDJ. De afgelopen jaren won de Franse spurter al vaker etappes in grote ronden, met als hoogtepunt zijn vier overwinningen in de Giro van 2020. Démare kan een beroep doen op een leadout met de Italiaan Jacopo Guarnieri en de Australiër Miles Scotson. Met Ignatas Konovalovas verloor hij echter al een belangrijke pion; de Litouwer was betrokken bij een van de grote valpartijen op de openingsdag en moest opgeven. Ook voor Démare geldt: het is nog even afwachten in hoeverre hij hersteld is van zijn val in de derde rit. Dat hij op Twitter de tekst “Tout va bien!” (alles gaat goed) achterliet, is alvast bemoedigend.

Punchy aankomsten zijn Michael Matthews weliswaar beter op het lijf geschreven, maar ook in deze sprints kunnen we met de Australiër van Team BikeExchange rekening houden. In de eerste dagen mengde hij zich namelijk bij de tussensprints al meteen in de strijd om de punten. Met Luka Mezgec heeft de winnaar van de groene trui in 2017 een sterke kracht in opbouw naar de spurt.

De afgelopen dagen kondigde Wout van Aert aan vol in te zetten op de tijdrit van woensdag, voor hij zich in de sprints gaat mengen. De etappes naar Pontivy en Fougères staan in het teken van zo veel mogelijk krachten sparen, luidde het. Vlak de Belgische kampioen van Jumbo-Visma echter nooit uit. Mocht een uitzonderlijke situatie zich voordoen en het peloton bijvoorbeeld in waaiers is uiteengeslagen, kan hij zomaar besluiten alsnog mee te doen in de spurt.

Behalve Démare zijn er meer Franse sprinters die in de vlakke etappes op de overwinning jagen. Bryan Coquard won nog nooit een etappe in de Tour, maar dat betekent niet dat hij geen kans maakt op de dagzege. Op de laatste dag van de Tour in Bretagne zal zijn ploeg B&B Hotels, dat Bretoense roots heeft, zich ongetwijfeld nog een keer willen laten zien. Hetzelfde geldt voor Arkéa Samsic, dat met Nacer Bouhanni een snelle man in de Tour heeft. Team TotalEnergies rekent op Anthony Turgis.

Zoals eerder geschreven won Cavendish in Fougères in 2015, vóór twee mannen die ook nu in de Tour aanwezig zijn. André Greipel en Peter Sagan gaan vast meesprinten, maar tegen deze tegenstand komen zij voor de etappezege vermoedelijk tekort. Trek-Segafredo kan in de sprint zowel Mads Pedersen, Jasper Stuyven als Edward Theuns uitspelen. Iván García is de snelle man bij Movistar. Christophe Laporte (Cofidis) rijgt het hele jaar de goede uitslagen al aan elkaar.

Vanuit Nederlands perspectief is het tot slot uitkijken naar Cees Bol (Team DSM) en Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert). Bol kondigde in een interview met deze site wel al aan dat zijn vorm nog niet 100% is, nadat een virus zijn voorbereiding op de Tour door de war schopte.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Sonny Colbrelli, Nacer Bouhanni

** Arnaud Démare, Michael Matthews, Mark Cavendish

* Wout van Aert, Bryan Coquard, Cees Bol, Jasper Philipsen

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het wordt opnieuw wisselvallig, al zijn de buiten minder in aantal en minder fel dan in de derde etappe, meldt Weeronline. Tijdens zonnige perioden stijgt het kwik naar 21 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.

De vierde etappe van de 108e Tour de France is dinsdag van bij de start rechtstreeks te volgen via de Eurosport Player en GCN. Vanaf 14.40 uur is de koers ook te zien op NPO 1 en bij Sporza op Eén. WielerFlits komt natuurlijk ook weer met een eigen liveblog.